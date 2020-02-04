Самая нелепая травма: лыжный вундеркинд ударился об игровой автомат и пролетает в Кубке мира

Йоханнес Клебо / Фото: Instagram

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Трехкратный самый молодой олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежский вундеркинд Йоханнес Клебо сломал палец и пропустит ближайший этап Кубка мира, который примет шведский Фалун. Это значительно усложняет задачу борьбы за победу в общем зачете с россиянином Александром Большуновым, от которого Клебо отстает уже на 235 очков. Но гораздо интереснее, как 23-летний лыжник травмировался.

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"Мы играли в боулинг с друзьями, а закончив, увидели этот автомат для измерения силы — пробиваешь как можно сильнее по груше, и тебе выдают результат в баллах. Мы решили поспорить, кто окажется сильнее, – рассказал в своем блоге Клебо. – Я люблю соревноваться, поэтому пробил изо всех сил и набрал самые высокие баллы. Проблема только в том, что рядом стоял другой автомат, металлический. Моя рука соскользнула после удара и попала прямо в него. Почувствовав сильнейшую боль, я сразу же подумал, что мог сломать руку или палец. Увы, так и вышло".

В сборной Норвегии по лыжным гонкам расстроены такой детской травмой своей главной звезды, но стараются не делать из этого трагедии.

"За ним будут внимательно следить, и решение об участии в „Ски Туре" будет принято непосредственно перед соревнованиями. Мне очень жаль Йоханнеса. Конечно, это была необязательная травма. Подобные вещи не являются чем-то необходимым. Но у Клебо сильный соревновательный инстинкт, наверное, это повлияло. Надеюсь, он извлечет урок. Я бы не хотел, чтобы подобное случилось в это же время в ближайшие три года", – заявил тренер Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

Ранее норвежский лыжник заявил, что российские спортсмены "тупые как пробка".

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