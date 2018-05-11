Магнус Карлсен разгромил всех в штаб-квартире ООН

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен провел сеанс одновременной игры в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сыграть с лучшим шахматистом планеты согласились 15 человек.

Карлсену отвели полчаса, чтобы выиграть все партии, однако норвежцу хватило 17 минут.

"Было весело играть, – сказал гроссмейстер. – Кажется, что полчаса мало для этого, но постепенно, когда люди начинали проигрывать, становилось легче. Я много раз бывал в Нью-Йорке, но впервые смог посетить штаб-квартиру ООН. Я очень рад сотрудничать с этой организацией в вопросе развития детских шахмат в мире".

Напомним, что Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.

А в марте этого года в Берлине прошел турнир претендентов среди мужчин. Его победителем стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который теперь сыграет в матче за звание чемпиона мира с Карлсеном.