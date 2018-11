Магнус Карлсен выиграл первую партию тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен вышел вперед в матче против американца Фабиано Каруана. В первой партии на тай-брейке Карлсен одержал победу и открыл счет – 1:0.

Эта партия стала первой результативной встрече в рамках всего матча за звание чемпиона мира по шахматам. Ранее 12 партий финального поединка завершились вничью со счетом – 6:6.

На тай-брейке шахматисты проведут в общей сложности 4 партии с контролем времени 25 минут. При этом на ход у обоих будет 10 секунд.

В том случае, если по истечении четырех партий счет будет равным, Каруана и Карлсен проведут 2 партии с контролем 5 минут и тремя секундами на ход. При необходимости могут быть сыграны еще 4 блиц-матча их двух партий.

1-0 in 55! @MagnusCarlsen wins game one of the rapid tiebreaks!







In a tense rook endgame, the finesse 38.Re7+! clinched a winning position!#CarlsenCaruana



Replay the game https://t.co/0Z6HtCepeZ pic.twitter.com/9eX6y0Iln7