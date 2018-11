Магнус Карлсен выиграл вторую партию тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен выиграл вторую партию тай-брейке у американца Фабиано Каруаны в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Таким образом, счет стал – 2:0 в пользу чемпиона и теперь норвежца устроит и ничья в двух оставшихся партиях.

Напомним, что ранее 12 классических партий финального поединка завершились вничью со счетом – 6:6.

На тай-брейке шахматисты проведут еще две партии с контролем времени 25 минут. При этом на ход у обоих будет 10 секунд. В том случае, если по истечении четырех партий счет будет равным, Каруана и Карлсен проведут 2 партии с контролем 5 минут и тремя секундами на ход. При необходимости могут быть сыграны еще 4 блиц-матча их двух партий.

