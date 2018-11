Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам

В Лондоне завершился матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защитил титул, победив на тай-брейке претендента на титул американца Фабиано Каруану – 3: 0. После побед в двух быстрых партиях, Магнусу нужно было из следующих двух хотя бы одну свести к ничьей. Но он и третью выиграл, поставив жирную точку в матче.

1-0 in 51 moves!



@MagnusCarlsen wins and retains his title with a tremendous statement in the tiebreak, scoring a perfect 3-0!



Replay the game https://t.co/m3fBTvhiUT pic.twitter.com/K9PeQbTO8q