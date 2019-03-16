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Макгрегор поддержал бойца, назвавшего себя "вторым Иисусом Христом"

Сегодня, 14:06

"Он психически болен": легендарный Конор выступил в защиту своего потенциального соперника Тони Фергюсона

Тони Фергюсон
Тони Фергюсон. Фото: Getty Images
Макгрегор поддержал бойца, назвавшего себя "вторым Иисусом Христом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ce5/7ab/5c8ce57aba52d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ce5/7ab/5c8ce57aba52d.png Другие "Он психически болен": легендарный Конор выступил в защиту своего потенциального соперника Тони Фергюсона

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал своего возможного соперника Тони Фергюсона. Ранее появилась информация, что супруга американца подала на мужа в суд из-за угроз и странного поведения.

"Тони Фергюсон из тех парней, кто в экстремальной ситуации найдет выход и вернется еще сильнее. Он вернулся после ужасной травмы в рекордно короткие сроки, чтобы устроить нам один из боев года. Давай, Тони", – написал Макгрегор в своем Twitter.

Накануне сообщалось, что у Фергюсона нарушена психика. Он несколько дней подряд не спал, говорил о внедренном в его ногу чипе, а также искал в стенах дома посторонних, чувствуя, что там кто-то прячется.

Жена бойца Кристина рассказала:

"Когда я была с нашим сыном у своих родителей – в дом ночью вбежал Тони. Он спросил у двухлетнего мальчика: "Не хочешь прокатиться?". Мы с мамой стали отговаривать, но Тони схватил ребенка, выбежал через черный ход и перелез вместе с ребенком через забор. Мальчик был без обуви и подгузников.

5 февраля Тони разбудил меня и сына среди ночи, уверяя, что сейчас начнется наводнение. Он сказал, что уже купил лодку, на которой мы доплывем до острова, где будем в безопасности. Тони пообещал пройти обследование у врача, если наводнение не начнется. Но затем лег спать и забыл о ситуации.

"Потом Тони сказал мне, что наш сын – Иисус Христос, он сам – второй Иисус Христос, а я – ведьма".

"На днях он сбавил мощность холодильника в два раза, поскольку был уверен, что там установлены камеры. Он сказал мне, если холодильник будет работать на полную, то нас выследят", – рассказала жена Тони Фергюсона Кристина.

Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор был арестован за нападение на фаната.

Также сообщалось, что девушка-боец UFC Джессика Андраде вышла замуж за свою подругу.

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Тег UFC, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон

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isport.ua

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