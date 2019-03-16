Макгрегор поддержал бойца, назвавшего себя "вторым Иисусом Христом"
"Он психически болен": легендарный Конор выступил в защиту своего потенциального соперника Тони Фергюсона
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал своего возможного соперника Тони Фергюсона. Ранее появилась информация, что супруга американца подала на мужа в суд из-за угроз и странного поведения.
"Тони Фергюсон из тех парней, кто в экстремальной ситуации найдет выход и вернется еще сильнее. Он вернулся после ужасной травмы в рекордно короткие сроки, чтобы устроить нам один из боев года. Давай, Тони", – написал Макгрегор в своем Twitter.
Накануне сообщалось, что у Фергюсона нарушена психика. Он несколько дней подряд не спал, говорил о внедренном в его ногу чипе, а также искал в стенах дома посторонних, чувствуя, что там кто-то прячется.
Жена бойца Кристина рассказала:
"Когда я была с нашим сыном у своих родителей – в дом ночью вбежал Тони. Он спросил у двухлетнего мальчика: "Не хочешь прокатиться?". Мы с мамой стали отговаривать, но Тони схватил ребенка, выбежал через черный ход и перелез вместе с ребенком через забор. Мальчик был без обуви и подгузников.
5 февраля Тони разбудил меня и сына среди ночи, уверяя, что сейчас начнется наводнение. Он сказал, что уже купил лодку, на которой мы доплывем до острова, где будем в безопасности. Тони пообещал пройти обследование у врача, если наводнение не начнется. Но затем лег спать и забыл о ситуации.
"Потом Тони сказал мне, что наш сын – Иисус Христос, он сам – второй Иисус Христос, а я – ведьма".
"На днях он сбавил мощность холодильника в два раза, поскольку был уверен, что там установлены камеры. Он сказал мне, если холодильник будет работать на полную, то нас выследят", – рассказала жена Тони Фергюсона Кристина.
Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор был арестован за нападение на фаната.
Также сообщалось, что девушка-боец UFC Джессика Андраде вышла замуж за свою подругу.
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Источник:
isport.ua
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