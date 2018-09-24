Мама 17-летней чемпионки по дзюдо Дарьи Белодед: "Женихам смотрины не устраиваем"

Украинка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо в возрасте 17 лет, став самой молодой чемпионкой в истории. После финальной схватки она оказалась в объятиях своей мамы и тренера Светланы Кузнецовой. Мы поговорили со Светланой по возвращении в Украину.

— Изначально не хотели, чтобы Даша шла в дзюдо, потому что сама это прошла, потом муж еще тренировался, гонял вес, получал какие-то травмы, и, конечно, хотелось этого избежать. Казалось, что это не совсем женский вид, хотелось, чтобы занималась художественной гимнастикой. Но так как у нас в семье все разговоры с мужем только о дзюдо, наверное, это на Дарью и повлияло. Я ее забирала из школы, она у меня сидела в тренерской, делала уроки, смотрела, естественно, мы с мужем обсуждали каких-то дзюдоистов, восхищались ими, и Дарья тоже себе там что-то придумала. Начала заниматься в 6 лет, и до 9 это еще было не совсем дзюдо, а общая физподготовка с его элементами. А сейчас она выросла и стала следить за гимнастикой. Наверное, знает не только наших украинских — Ризатдинову, Мазур, но и мировых лидеров.

— Помните ее первую схватку?

— Да, Даше было 9 лет. Папа наш тогда сказал, мол, я вообще не пойду на соревнования смотреть, я против женского дзюдо, хотя сейчас главный тренер женской сборной... Мы его доломали. (Смеется.) А тогда я очень сильно нервничала — до головокружения, когда свой ребенок борется. Папа красными пятнами поначалу покрывался. Уже со временем научилась контролировать свои эмоции. А на первых соревнованиях в ее возрастной категории был микс — боролись и мальчики, и девочки. Допустим, их там было 20 участников — из них 2 девочки, включая Дашу, остальные пацаны, и Даша заняла 2-е место. Рыдала... Была недовольная своим результатом. И мы уже тогда обратили на это внимание. Мы ей объясняли, что мальчишки покрепче. Но в дальнейшем она тоже участвовала в таких микс-турнирах, и это не мешало ей выигрывать.

— Как на Дашу смотрят ее соперницы?

— Изначально посмеивались. Когда мы в прошлом году приехали на какие-то взрослые соревнования, а взвешивание происходит в трусах и топах, Даша разделась, такая худая и высокая — а всех соперниц выше почти на голову, девчонки начали посмеиваться. А потом она раз выиграла, два, три — и стали смотреть с уважением и опаской, уже побаиваются.

— Еда для спортсмена — больная тема, особенно для девушек. Как-то ограничиваете Дашу?

— До какого-то времени она себя не ограничивала. Когда выиграла чемпионат Европы в 48 кг, мы прекрасно понимали, что ей всего 16 лет, она растет и однозначно будут у нас проблемы с весом. Сейчас ее вес 50—50,5 кг, она выросла, но следит за собой, и, если вес возрастает на 100—200 грамм, она себя ограничивает в питье, углеводах. Раньше она не хотела кушать, а сейчас говорит: "Мама, какая я была глупая, я сейчас мечтаю съесть то или выпить это". А, допустим, колу или что-то сладкое нельзя.

— А когда есть возможность, чем ее балуете?

— Бабушка, моя свекровь, балует. Всегда, когда мы приезжаем с соревнований, она Даше печет большой торт с клубникой и сливками. Даша и сама кулинар. Она может в субботу вечером нажарить блинчиков или панкейки — она любит с шоколадом — и накрыть в воскресенье завтрак.

— После каких-то соревнований лежала на траве, не могла отдышаться.

— Да, это было в 2015-м, кадетский "мир", первый "мир", который она выиграла до 18 лет. Вторая встреча была с японкой, а лидеры в нашем виде азиаты, и она сильно перенервничала. Правда, выплеснула потом эти нервы в борьбе, но встреча была долгой, с дополнительным временем, и когда вывели ее после схватки, она побледнела, покрылась пятнами. Мы вывели ее на улицу, положили на траву и нашатырь несли. Хорошо, что было два часа до следующей встречи, и она успела восстановиться.

— Как себя настраиваете перед Дашиными встречами?

— Настраиваю, что этот день надо пережить, не подать вида. Настраиваю ее, всегда говорю: ты самая сильная, самая лучшая. А она перед каждой встречей спрашивает: "Мамочка, я точно выиграю?".

— У вас красивая дочь. Мальчики уже проявляют интерес или побаиваются?

— Раньше побаивались, а сейчас подросла, и, естественно, обращают внимание.

— Смотрины женихам не устраиваете?

— Нет (смеется), еще рано. Она так мечтает об олимпийском "золоте", и стараемся помочь ей добиться этой цели. И поэтому Даша не живет жизнью обычного подростка — не ходит гулять, она сильно устает и выходные проводит с мамой и папой или просто отдыхает, валяясь в кровати, что-то почитает, посмотрит какой-то фильм. Ее друзья приглашают, но то она боится заболеть, то у нее тренировка. Нам как родителям ее жалко, она лишена обычной жизни ребенка, подростка. И дай Бог, чтобы она реализовалась.

— Пока училась в школе, уроки проверяли?

— Может, класса до 3-го. Но она всегда была очень ответственной — всегда сидела и делала, вообще не было проблем.

— Не хотелось немного поозорничать?

— А она это совмещала — хорошо училась, но подраться в школе было любимым делом.

— Вызывали в школу?

— Вызывали. Они все ждали маму, но на собрания все время ходил дедушка. Почему не ходила мама? Устала. (Улыбается.) Я приходила домой и говорила: "Даша, не трогай никого, не обижай!". Она пообещает, а на следующий день мне опять звонят. Была грозой класса. Но потом переросла.

— В чем для вас причина такого успеха Даши?

— Сумасшедшее трудолюбие, которое она переняла от папы, и чувство лидерства. У нее такое с маленького — должна быть первой. Какое-то время мы ходили на танцы, и ей не достался партнер. А досталась девочка. Ребята достались тем, кто лучше всех танцевал. И она сказала: "Я туда больше не пойду!". Потому что не была в лучших. И вот с детства она себе решила — хочу выиграть Олимпиаду, и у нее ни разу не закралось — а вдруг у меня это не получится? Гена (папа. — Авт.) — двукратный чемпион Европы, призер мира и участник трех ОИ, но ни на одних Играх не было медали. Мы анализировали, и он говорил: "Я, наверное, не верил так в себя, как Даша". У нее сомнений нет.

— Когда оба родителя тренеры, за кем последнее слово? И какое оно?

— Я, наверное, более требовательная, а папа у нас больше останавливает даже меня — хватит, не перегрузи. Контролирует процесс.

— На шопинг вместе ходите?

— У Даши лучший способ снять стресс — вкусная еда и шопинг. Едем в какой-то торговый центр. За границей не всегда выпадает время, но вот были в Париже, поехали за город, где были большие скидки, и пошопились хорошо. Даша как раз получила какую-то премию на соревнованиях и потратила ее. Она долго не выбирает. Если что-то понравилось — берет, но спрашивает, нравится ли мне.

— Даша хочет медаль ОИ. А чтобы вы хотели для нее?

— Ну, женского счастья. Это самое главное. Чтобы вышла замуж, родила детей. Для меня, честно говоря, это главное, наша с Геной мечта, чтобы она реализовалась как женщина, как мать.

— А когда была маленькая, что чаще дарили?

— Были какие-то Барби, колясочки — все, как у девочек. Единственное, ей сильно нравилось играть в футбол, и лет в 6—7 мы привели ее в магазин, и она нас удивила. Говорит: "Папа, я хочу бутсы на день рождения!". Он: "Нет, Даша, только не бутсы!".