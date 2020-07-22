Олимпийский манифест ушел за рекордные 8 миллионов, а теперь продадут первые кольца от де Кубертена

Пьер Де Кубертен нарисовал пять колец в 1913 году

Первое изображение пяти олимпийских колец, нарисованное основателем олимпийского движения Пьером де Кубертеном, продадут на аукционе. Торги состоятся 26 июля в Каннах, стартовая цена лота, который находится в частной коллекции в Швейцарии, 50 тысяч евро. Об этом сообщает издание Inside the Games. Ранее мы сообщали, как чемпионка Англии толкает ядро на карантине под олимпийскими кольцами.

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Де Кубертен впервые нарисовал кольца в 1913 году. Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке размером 21x27,5 см. Также на рисунке имеется автограф де Кубертена. Принято считать, что цвета колец соответствуют частям света: Европа — голубой, Азия — желтый, Африка — черный, Австралия — зеленый, Америка — красный. Организаторы аукциона планируют выручить за рисунок от 80 до 100 тысяч евро.

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Оригинал олимпийских колец/Фото Cannes Auction House

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Отметим, что олимпийский флаг с кольцами дебютировал на церемонии открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене. А в декабре 2019 года манифест де Кубертена, который привел к возрождению Олимпийских игр, был продан за рекордную сумму – 8 806 500 долларов.

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