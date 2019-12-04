Марафон на Олимпиаде-2020 перенесли на 1000 километров от столицы Игр

В МОК опасались, что в Токио в это время будет слишком жарко

/ Фото: AFP

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских игр 2020 подтвердили перенос легкоатлетических соревнований на Олимпийских играх в Токио из столицы Японии в Саппоро. Эти города находятся на расстоянии более, чем тысяча километров друг от друга. В список перенесенных соревнований вошли марафон и гонки по спортивной борьбе.

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На этом переносе настаивал МОК, поскольку там опасались, что в Токио в это время будет слишком жарко, что опасно для здоровья спортсменов и зрителей. Тем не менее, власти Токио категорически отказывались от переноса, но главе координационной комиссии МОК Джону Коутсу удалось их уговорить.

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Соревнования в Сапорро:

6 августа. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км

7 августа. Спортивная ходьба. Мужчины. 50 км

7 августа. Спортивная ходьба. Женщины. 20 км

8 августа. Марафон. Женщины

9 августа. Марафон. Мужчины

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Напомним, что соревнования по спортивной ходьбе на чемпионате мира в Катаре ознаменовались скандалом из-за нечеловеческих условий и жары. Мы уже писали, что украинского атлета увезли с финиша на инвалидной коляске. Нашему ходоку Марьяну Закальницкому стало плохо после 50-километрового марафона. Украинец настолько истощился, что не смог самостоятельно покинуть трассу.

Позже украинцы рассказали о кошмарном марафоне ходоков на чемпионате мира. "Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – признался Марьян Закальницкий.

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