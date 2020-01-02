Марафонец начал радоваться слишком рано и проиграл забег за метр до финиша

Забавный случай произошел во время марафона в Сан-Паулу

Джейкоб Киплимо и Кибивотт Кэнди / Фото: Reuters

Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бегун Джейкоб Киплимо из Уганды обидно проиграл забег, став праздновать победу перед финишем, сообщает USA Today. За несколько метров до финишной черты забега Сан-Сильвестр в Сан-Паулу он сбавил скорость и вскинул вверх руки. Этим воспользовался его соперник – кениец Кибивотт Кэнди. Он опередил Киплимо на несколько сантиметров. Похожая ситуация сложилась и в велоспорте: гонщик рано начал праздновать победу и упал.

Реклама

К слову, Кэнди установил рекорд этих соревнований, пробежав 15 км за 42 минуты и 59 секунд. Киплимо является серебряным призером чемпионата мира по бегу по пересеченной местности, двукратным призером юниорского чемпионата мира.

Напомним, что ранее британка упала в метрах от финиша и завершила дистанцию на коленях. 25-летняя Хейли Каррутерс лишилась сил на последних метрах марафонской дистанции, но смогла финишировать на коленях.

Ранее мы писали, что украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду-2020. Запланированное финансирования от Министерства молодежи и спорта Украины не было выплачено.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама