Валлийский снукерист стал трехкратным чемпионом мира, а свой предыдущий титул он взял в 2003 году

Марк Уильямс стал чемпионом мира по снукеру спустя 15 лет после предыдущего успеха! В понедельник вечером спортсмен из Уэльса по прозвищу "Валлийская машина по забиванию шаров" в финале победил Джона Хиггинса. Таким образом, Марк Уильямс стал трехкратным чемпионом мира. До сегодняшнего триумфа он побеждал в 2000 и 2003 годах.

В свою очередь, завоевавший "серебро" Джон Хиггинс по прозвищу "Волшебник из Вишоу" побеждал на чемпионатах мира в 1998, 2007, 2009 и 2011 годах.

Финальный поединок растянулся на три дня и в общей сложности продолжался 9 часов! Интересно, что по ходу поединка до 18 побед Уильямс выигрывал со счетом 14:7, но затем Джон Хиггинс совершил невероятный "камбек" – 15:15. При счете 17:15 Уильямс не смог забить розовый шар, который был матч-болом, но уже в следующей партии оформил чемпионство – 18:16.

Марк Уильямс как победитель получил чек на 425 тысяч фунтов стерлингов (около 575 тысяч долларов). Джону Хиггинсу достался чек на 180 тысяч фунтов (около 245 тысяч долларов).

Напомним, что в прошлом году победитель чемпионата мира 2015 года по снукеру Стюарт Бинхэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.