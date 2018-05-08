Марк Уильямс стал чемпионом мира по снукеру спустя 15 лет
Валлийский снукерист стал трехкратным чемпионом мира, а свой предыдущий титул он взял в 2003 году
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс. Фото AFP
Марк Уильямс стал чемпионом мира по снукеру спустя 15 лет после предыдущего успеха! В понедельник вечером спортсмен из Уэльса по прозвищу "Валлийская машина по забиванию шаров" в финале победил Джона Хиггинса. Таким образом, Марк Уильямс стал трехкратным чемпионом мира. До сегодняшнего триумфа он побеждал в 2000 и 2003 годах.
В свою очередь, завоевавший "серебро" Джон Хиггинс по прозвищу "Волшебник из Вишоу" побеждал на чемпионатах мира в 1998, 2007, 2009 и 2011 годах.
Финальный поединок растянулся на три дня и в общей сложности продолжался 9 часов! Интересно, что по ходу поединка до 18 побед Уильямс выигрывал со счетом 14:7, но затем Джон Хиггинс совершил невероятный "камбек" – 15:15. При счете 17:15 Уильямс не смог забить розовый шар, который был матч-болом, но уже в следующей партии оформил чемпионство – 18:16.
Марк Уильямс как победитель получил чек на 425 тысяч фунтов стерлингов (около 575 тысяч долларов). Джону Хиггинсу достался чек на 180 тысяч фунтов (около 245 тысяч долларов).
Напомним, что в прошлом году победитель чемпионата мира 2015 года по снукеру Стюарт Бинхэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.
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