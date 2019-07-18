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Марта Федина и Анастасия Савчук снова выиграли "бронзу" чемпионата мира

18 июля, 15:06

Украинские синхронистки заняли третье место в произвольной программе

Федина и Савчук снова выиграли медаль
Федина и Савчук снова выиграли медаль. Фото: AFP

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали чемпионата мира в произвольной программе. Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь. А чемпионками стали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Это вторая награда наших девушек на мировом первенстве. Ранее  Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли "бронзу" в технической программе.


Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

Ранее сборная Украины по синхронному плаванию впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Украинки первенствовали в дебютном для чемпионов мира виде программы – хайлайтах. Свои имена в историю вписали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Катерина Резник, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также запасные в этом виде Марта Федина и Дарья Корнеева.

Напомним, что украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой в мире. На чемпионате Европы 20-летняя спортсменка завоевала семь наград.

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Тег чемпионат мира, синхронное плавание, Анастасия Савчук, Марта Федина

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Сегодня|Спорт

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