Марта Федина и Анастасия Савчук снова выиграли "бронзу" чемпионата мира
Украинские синхронистки заняли третье место в произвольной программе
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали чемпионата мира в произвольной программе. Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь. А чемпионками стали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.
Это вторая награда наших девушек на мировом первенстве. Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли "бронзу" в технической программе.
Ранее сборная Украины по синхронному плаванию впервые в своей истории завоевала "золото" чемпионата мира по водным видам спорта в корейском Кванджу. Украинки первенствовали в дебютном для чемпионов мира виде программы – хайлайтах. Свои имена в историю вписали Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Катерина Резник, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, а также запасные в этом виде Марта Федина и Дарья Корнеева.
Напомним, что украинка Елизавета Яхно признана лучшей синхронисткой в мире. На чемпионате Европы 20-летняя спортсменка завоевала семь наград.
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