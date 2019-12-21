"Мать-природа сказала стоп": в Европе отменяют кубок мира по горным лыжам из-за снегопадов

И мужчины в Италии, и женщины во Франции не смогли выйти на скоростной спуск

Трасса в тумане / Фото: Reuters

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После аномального тепла и отсутствия осадков Европу накрывают снегопады. Но если лыжное двоеборье в Австрии еще как-то провели под валившим вовсю снегом, а зрители прятались под зонтиками, то соревнования у горнолыжников все-таки решили отменить. Причем и на севере Италии в Валь-Гардене, где у мужчин должен был пройти скоростной спуск, и во французских Альпах в Валь-д’Изере, где к той же дисциплине готовились женщины.

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Причем в Валь-Гардене, помимо снега, организаторы боролись с туманом и небольшим дождем на низких высотах. начиная с рассвета более шестидесяти человек все-таки пытались привести трассу в порядок, но в конце концов сдались под давлением стихии. И в шестой раз за более чем 50-летнюю историю классической гонки в Валь-Гардене ее отменили. Ранее мы писали, чтов Болгарии отменили старт супергиганта на Кубке мира по горным лыжам из-за снегопада.

"Мать-природа сказала нам стоп", – подытожил глава мужского Кубка мира Маркус Вальднер.

У женщин все было не настолько экстремально, но из-за постоянно идущего снега невозможно было нормально нанести разметку и сделать трассу безопасной для спортсменок, который летят по дистанции со скоростью более 100 км в час.

Отметим, что отмена соревнований в горнолыжном спорте из-за погоды – не редкость. Так, в прошлом году, во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, из-за урагана были отменены соревнования по горнолыжному слалому у женщин и задержан старт состязаний в лыжном двоеборье.

А в 2016 году Кубок мира по горнолыжному спорту был и вовсе отменен. Этап, который должен был пройти в канадском Лейк-Луизе, отменен из-за слишком теплой погоды, недостатка снега и неблагоприятного прогноза. "Хотя на вершине горы у нас хорошие условия по снегу, внизу недостаточно холодно, чтобы добраться до финишной линии", – комментировал тогда один из организаторов соревнований.

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