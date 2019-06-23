Медаль и путевка на Олимпиаду: Олег Омельчук успешно выступил на Евроиграх в Минске

Украина завоевала уже девять медалей континентальной Олимпиады в Минске

Олег Омельчук. Фото: Getty Images

Украинский стрелок Олег Омельчук завоевал серебряную медаль Европейских игр 2019 года в Минске и вместе с ней путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров украинец набрал 239,6 баллов. Золотая медаль досталась россиянину Артему Черноусову (240,4), бронза – Лаурису Страутманису (219,3) из Латвии.

Ранее мы писали, что лучшая спортсменка Украины не пробилась в финал Европейских игр. Елена Костевич и Олег Омельчук не прошли квалификацию в соревнованиях смешанных пар.

На данный момент Украина завоевала уже девять наград Евроигр: по три золотых, серебряных и бронзовых. Медали наивысшего достоинства выиграли дзюдоисты Дарья Белодед, Георгий Зантарая и самбистка Анастасия Сапсай.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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