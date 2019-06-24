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Медальный зачет Европейских игр: Украина сдает свои позиции

24 июня, 23:32

По итогам четырех соревновательных дней в Минске у нас – 18 медалей и четвертое общекомандное место

Антон Давиденко и Николай Просторов с "серебром" Игр
Антон Давиденко и Николай Просторов с "серебром" Игр. Фото: Reuters

После четвертого соревновательного дня на Европейских играх 2019 года в Минске сборная Украины опустилась с третьего на четвертое место в общем медальном зачете. В копилке нашей страны 18 наград: пять золотых медалей, семь серебряных и шесть бронзовых. Лидирует в зачете команда России – 48 наград (22-12-14), следом за ними идут белорусы – 38 наград (11-9-18). На третьем месте – грузины, у них 20 медалей (6-5-9). Напомним, единственную награду – "серебро" в синхронных прыжках на батуте – в понедельник, 24 июня, Украине принес дуэт в составе Антона Давиденко и Николая Просторова.

Медальный зачет Европейских игр на 24 июня

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые должны суммарно разыграть 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Накануне министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

Тем временем в США разразился скандал – женские соревнования по тяжелой атлетике выиграл... мужчина

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Тег Европейские игры

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Сегодня|Спорт

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