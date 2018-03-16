Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 16 марта: Украина опустилась на четвертое место
Наша копилка пополнилась тремя медалями, но этого оказалось мало, чтобы удержаться в первой тройке
На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане завершился очередной соревновательный день.
В пятницу, 16 марта были разыграны 11 комплектов наград – шесть в биатлоне, и пять – в сноуборде.
Копилка украинской сборной пополнилась тремя наградами – золотую медаль в биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения завоевал Виталий Лукьяненко. Александр Казик в этой же гонке стал вторым.
Еще одну награду Украине принесла Оксана Шишкова – она стала серебряной призеркой в биатлоне среди спортсменок с нарушением зрения.
Лидером медального зачета остается команда США. Американские паралимпийцы уже завоевали 30 наград – 11 золотых, 12 серебряных и 7 – бронзовых. На втором месте остаются нейтральные атлеты с 20 наградами, среди которых 8 – золотых.
А вот на третье место, потеснив Украину, поднялась команда Германии – обе сборные имеют по шесть золотых, но немцы опережают наших атлетов за счет большего количества "серебра".
|М
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|11
|12
|7
|30
|2
|Нейтральные атлеты
|8
|8
|4
|20
|3
|Германия
|6
|7
|2
|15
|4
|Украина
|6
|6
|7
|19
|5
|Словакия
|6
|2
|1
|9
|6
|Канада
|6
|1
|12
|19
|7
|Франция
|5
|7
|4
|16
|8
|Беларусь
|3
|4
|3
|10
|9
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|10
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|11
|Япония
|2
|3
|3
|8
|12
|Италия
|1
|2
|1
|4
|13
|Норвегия
|1
|1
|4
|6
|14
|Австралия
|1
|0
|3
|4
|15
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|16
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|17
|Великобритания
|0
|4
|1
|5
|18
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|19
|Испания
|0
|1
|1
|2
|20
|Швеция
|0
|1
|0
|1
|21
|Новая Зеландия
|0
|0
|2
|2
|22
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|22
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|22
|Корея
|0
|0
|1
|1
|22
|Польша
|0
|0
|1
|1
Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.
Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.
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