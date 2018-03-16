Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 16 марта: Украина опустилась на четвертое место

Наша копилка пополнилась тремя медалями, но этого оказалось мало, чтобы удержаться в первой тройке

На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане завершился очередной соревновательный день.

В пятницу, 16 марта были разыграны 11 комплектов наград – шесть в биатлоне, и пять – в сноуборде.

Копилка украинской сборной пополнилась тремя наградами – золотую медаль в биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения завоевал Виталий Лукьяненко. Александр Казик в этой же гонке стал вторым.

Еще одну награду Украине принесла Оксана Шишкова – она стала серебряной призеркой в биатлоне среди спортсменок с нарушением зрения.

Лидером медального зачета остается команда США. Американские паралимпийцы уже завоевали 30 наград – 11 золотых, 12 серебряных и 7 – бронзовых. На втором месте остаются нейтральные атлеты с 20 наградами, среди которых 8 – золотых.

А вот на третье место, потеснив Украину, поднялась команда Германии – обе сборные имеют по шесть золотых, но немцы опережают наших атлетов за счет большего количества "серебра".

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 США 11 12 7 30 2 Нейтральные атлеты 8 8 4 20 3 Германия 6 7 2 15 4 Украина 6 6 7 19 5 Словакия 6 2 1 9 6 Канада 6 1 12 19 7 Франция 5 7 4 16 8 Беларусь 3 4 3 10 9 Нидерланды 3 3 1 7 10 Швейцария 3 0 0 3 11 Япония 2 3 3 8 12 Италия 1 2 1 4 13 Норвегия 1 1 4 6 14 Австралия 1 0 3 4 15 Финляндия 1 0 2 3 16 Казахстан 1 0 0 1 17 Великобритания 0 4 1 5 18 Австрия 0 2 3 5 19 Испания 0 1 1 2 20 Швеция 0 1 0 1 21 Новая Зеландия 0 0 2 2 22 Бельгия 0 0 1 1 22 Хорватия 0 0 1 1 22 Корея 0 0 1 1 22 Польша 0 0 1 1

Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.