Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 16 марта: Украина опустилась на четвертое место

Сегодня, 09:57

Наша копилка пополнилась тремя медалями, но этого оказалось мало, чтобы удержаться в первой тройке

Украинец Игорь Рептюх упал во время биатлонной гонки. Фото AFP
Украинец Игорь Рептюх упал во время биатлонной гонки. Фото AFP

На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане завершился очередной соревновательный день.

В пятницу, 16 марта были разыграны 11 комплектов наград – шесть в биатлоне, и пять – в сноуборде.

Копилка украинской сборной пополнилась тремя наградами – золотую медаль в биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения завоевал Виталий Лукьяненко. Александр Казик в этой же гонке стал вторым.

Еще одну награду Украине принесла Оксана Шишкова – она стала серебряной призеркой в биатлоне среди спортсменок с нарушением зрения.

Лидером медального зачета остается команда США. Американские паралимпийцы уже завоевали 30 наград – 11 золотых, 12 серебряных и 7 – бронзовых. На втором месте остаются нейтральные атлеты с 20 наградами, среди которых 8 – золотых.

А вот на третье место, потеснив Украину, поднялась команда Германии – обе сборные имеют по шесть золотых, но немцы опережают наших атлетов за счет большего количества "серебра".

М  Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США 11 12 7 30
2  Нейтральные атлеты 8 8 4 20
3  Германия 6 7 2 15
4  Украина 6 6 7 19
5  Словакия 6 2 1 9
6  Канада 6 1 12 19
7  Франция 5 7 4 16
8  Беларусь 3 4 3 10
9  Нидерланды 3 3 1 7
10  Швейцария 3 0 0 3
11  Япония 2 3 3 8
12  Италия 1 2 1 4
13  Норвегия 1 1 4 6
14  Австралия 1 0 3 4
15  Финляндия 1 0 2 3
16  Казахстан 1 0 0 1
17  Великобритания 0 4 1 5
18  Австрия 0 2 3 5
19  Испания 0 1 1 2
20  Швеция 0 1 0 1
21  Новая Зеландия 0 0 2 2
22  Бельгия 0 0 1 1
22  Хорватия 0 0 1 1
22  Корея 0 0 1 1
22  Польша 0 0 1 1

Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.
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