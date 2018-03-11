Медальный зачет Паралимпиады-2018 после второго дня

Сегодня, 10:23

Сборная Украины с шестью наградами делит пятое место со сборной Канады

Украинские спортсмены завоевали шесть наград Паралимпиады-2018 за два дня. Фото AFP
Украинские спортсмены завоевали шесть наград Паралимпиады-2018 за два дня. Фото AFP

В воскресенье на Паралимпийских Играх в Пхенчхане прошел второй медальный день. Были разыграны шесть комплектов медалей в горнолыжном спорте и два – в лыжных гонках.

Украина во второй день пополнила свою копилку на одну медаль: "золото" у лыжника Максима Ярового, который победил на дистанции 15 километров сидя. С шестью наградами сборная Украины делит в таблице медалей пятое место с командой Канады.

Лидирует в медальном зачете сборная США, у которой девять медалей: четыре "золота", три "серебра" и две "бронзы". На втором месте Франция, на третьей строчке – Словакия.

Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 11 марта

СтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1   США 4 3 2 9
2   Франция 3 2 1 6
3   Словакия 3 1 1 5
4   Германия 2 3 0 5
5   Канада 2 1 3 6
5   Украина 2 1 3 6
7   Нейтральные атлеты 2 1 0 3
8   Швейцария 2 0 0 2
9   Беларусь 0 2 2 4
10   Великобритания 0 2 1 3
10   Япония 0 2 1 3
12   Австрия 0 1 2 3
13   Италия 0 1 1 2
14   Бельгия 0 0 1 1
14   Южная Корея
 0 0 1 1
14   Новая Зеландия
 0 0 1 1


Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.

медали, Паралимпиада-2018

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Источник:

Сегодня|Спорт

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