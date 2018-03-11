Медальный зачет Паралимпиады-2018 после второго дня
Сборная Украины с шестью наградами делит пятое место со сборной Канады
В воскресенье на Паралимпийских Играх в Пхенчхане прошел второй медальный день. Были разыграны шесть комплектов медалей в горнолыжном спорте и два – в лыжных гонках.
Украина во второй день пополнила свою копилку на одну медаль: "золото" у лыжника Максима Ярового, который победил на дистанции 15 километров сидя. С шестью наградами сборная Украины делит в таблице медалей пятое место с командой Канады.
Лидирует в медальном зачете сборная США, у которой девять медалей: четыре "золота", три "серебра" и две "бронзы". На втором месте Франция, на третьей строчке – Словакия.
Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 11 марта
|№
|Страна
|Всего
|1
|США
|4
|3
|2
|9
|2
|Франция
|3
|2
|1
|6
|3
|Словакия
|3
|1
|1
|5
|4
|Германия
|2
|3
|0
|5
|5
|Канада
|2
|1
|3
|6
|5
|Украина
|2
|1
|3
|6
|7
|Нейтральные атлеты
|2
|1
|0
|3
|8
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|9
|Беларусь
|0
|2
|2
|4
|10
|Великобритания
|0
|2
|1
|3
|10
|Япония
|0
|2
|1
|3
|12
|Австрия
|0
|1
|2
|3
|13
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|14
| Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|14
| Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.
Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.
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