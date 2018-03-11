Медальный зачет Паралимпиады-2018 после второго дня

В воскресенье на Паралимпийских Играх в Пхенчхане прошел второй медальный день. Были разыграны шесть комплектов медалей в горнолыжном спорте и два – в лыжных гонках.

Украина во второй день пополнила свою копилку на одну медаль: "золото" у лыжника Максима Ярового, который победил на дистанции 15 километров сидя. С шестью наградами сборная Украины делит в таблице медалей пятое место с командой Канады.

Лидирует в медальном зачете сборная США, у которой девять медалей: четыре "золота", три "серебра" и две "бронзы". На втором месте Франция, на третьей строчке – Словакия.

Медальный зачет Паралимпиады-2018 на 11 марта

№ Страна Всего 1 США 4 3 2 9 2 Франция 3 2 1 6 3 Словакия 3 1 1 5 4 Германия 2 3 0 5 5 Канада 2 1 3 6 5 Украина 2 1 3 6 7 Нейтральные атлеты 2 1 0 3 8 Швейцария 2 0 0 2 9 Беларусь 0 2 2 4 10 Великобритания 0 2 1 3 10 Япония 0 2 1 3 12 Австрия 0 1 2 3 13 Италия 0 1 1 2 14 Бельгия 0 0 1 1 14 Южная Корея

0 0 1 1 14 Новая Зеландия

0 0 1 1



Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

Напомним, что на Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.