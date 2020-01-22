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Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020: итоговая таблица

22 января, 18:27

На соревнованиях разыгран 81 комплект наград

Лозанна-2020

Лозанна-2020

В Швейцарии завершилась Юношеская зимняя Олимпиада. На молодежном форуме принимали участие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Украина была представлена 39 спортсменами, которые выступили в 12-ти дисциплинах.

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В итоговой таблице в медальном зачете в лидеры вышла Россия, которая завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Отметим, что российские спортсмены участвовали в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

Второе место за собой заняли хозяева турнира – Швейцария. Они завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Третьей в медальном зачете осталась Япония, которая завоевала 17 медалей – 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую.

Сборная Украины попала в медальный зачет только в последний день, получив первую награду благодаря Оресту Коваленко. Юный фристайлист принес Украине единственную награду Юношеских Олимпийских игр 2020 выиграл бронзу во фристайле. Украина в медальном зачете делит 29-ю строчку с Беларусью, Грузией, Лихтенштейном и Новой Зеландией.

Медальный зачет. Итоговая таблица:

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Россия

10

11

8

29

2

Швейцария

10

6

8

24

3

Япония

9

7

1

17

Смешанная команда

6

6

6

18

4

Швеция

6

4

7

17

5

Австрия

6

2

5

13

6

Германия

5

7

6

18

7

Южная Корея

5

3

0

8

8

Норвегия

4

2

3

Реклама

9

9

Китай

3

3

4

10

10

Франция

2

5

5

12

11

США

2

3

6

11

12

Италия

2

3

3

8

13

Нидерланды

2

2

1

5

14

Румыния

2

0

0

2

15

Канада

1

2

5

8

В тренде
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16

Латвия

1

2

2

5

17

Чехия

1

2

1

4

18

Финляндия

1

2

0

3

19

Испания

1

Реклама

1

3

5

20

Австралия

1

0

0

1

Бельгия

1

0

0

1

Польша

1

0

0

1

Эстония

1

0

0

1

24

Словения

0

2

0

2

25

Израиль

0

1

1

2

Словакия

0

1

1

2

27

Великобритания

0

1

0

1

Колумбия

0

1

0

1

29

Белоруссия

0

0

1

1

Грузия

0

0

1

1

Лихтенштейн

0

0

1

1

Новая Зеландия

0

0

1

1

Украина

0

0

1

1

Всего стран: 33

83

79

81

243

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медали юношеская Олимпиада медальный зачет

Источник: Сегодня|Спорт

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