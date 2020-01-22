Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020: итоговая таблица

В Швейцарии завершилась Юношеская зимняя Олимпиада. На молодежном форуме принимали участие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Украина была представлена 39 спортсменами, которые выступили в 12-ти дисциплинах.
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В итоговой таблице в медальном зачете в лидеры вышла Россия, которая завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Отметим, что российские спортсмены участвовали в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.
Второе место за собой заняли хозяева турнира – Швейцария. Они завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Третьей в медальном зачете осталась Япония, которая завоевала 17 медалей – 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую.
Сборная Украины попала в медальный зачет только в последний день, получив первую награду благодаря Оресту Коваленко. Юный фристайлист принес Украине единственную награду Юношеских Олимпийских игр 2020 выиграл бронзу во фристайле. Украина в медальном зачете делит 29-ю строчку с Беларусью, Грузией, Лихтенштейном и Новой Зеландией.
Медальный зачет. Итоговая таблица:
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Россия
10
11
8
29
2
Швейцария
10
6
8
24
3
Япония
9
7
1
17
–
Смешанная команда
6
6
6
18
4
Швеция
6
4
7
17
5
Австрия
6
2
5
13
6
Германия
5
7
6
18
7
Южная Корея
5
3
0
8
8
Норвегия
4
2
3
9
9
Китай
3
3
4
10
10
Франция
2
5
5
12
11
США
2
3
6
11
12
Италия
2
3
3
8
13
Нидерланды
2
2
1
5
14
Румыния
2
0
0
2
15
Канада
1
2
5
8
16
Латвия
1
2
2
5
17
Чехия
1
2
1
4
18
Финляндия
1
2
0
3
19
Испания
1
1
3
5
20
Австралия
1
0
0
1
Бельгия
1
0
0
1
Польша
1
0
0
1
Эстония
1
0
0
1
24
Словения
0
2
0
2
25
Израиль
0
1
1
2
Словакия
0
1
1
2
27
Великобритания
0
1
0
1
Колумбия
0
1
0
1
29
Белоруссия
0
0
1
1
Грузия
0
0
1
1
Лихтенштейн
0
0
1
1
Новая Зеландия
0
0
1
1
Украина
0
0
1
1
Всего стран: 33
83
79
81
243
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