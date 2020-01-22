Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020: итоговая таблица

Лозанна-2020

В Швейцарии завершилась Юношеская зимняя Олимпиада. На молодежном форуме принимали участие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Украина была представлена 39 спортсменами, которые выступили в 12-ти дисциплинах.

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В итоговой таблице в медальном зачете в лидеры вышла Россия, которая завоевала 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Отметим, что российские спортсмены участвовали в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира.

Второе место за собой заняли хозяева турнира – Швейцария. Они завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Третьей в медальном зачете осталась Япония, которая завоевала 17 медалей – 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую.

Сборная Украины попала в медальный зачет только в последний день, получив первую награду благодаря Оресту Коваленко. Юный фристайлист принес Украине единственную награду Юношеских Олимпийских игр 2020 выиграл бронзу во фристайле. Украина в медальном зачете делит 29-ю строчку с Беларусью, Грузией, Лихтенштейном и Новой Зеландией.

Медальный зачет. Итоговая таблица:

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 10 11 8 29 2 Швейцария 10 6 8 24 3 Япония 9 7 1 17 – Смешанная команда 6 6 6 18 4 Швеция 6 4 7 17 5 Австрия 6 2 5 13 6 Германия 5 7 6 18 7 Южная Корея 5 3 0 8 8 Норвегия 4 2 3 Реклама 9 9 Китай 3 3 4 10 10 Франция 2 5 5 12 11 США 2 3 6 11 12 Италия 2 3 3 8 13 Нидерланды 2 2 1 5 14 Румыния 2 0 0 2 15 Канада 1 2 5 8 В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде 16 Латвия 1 2 2 5 17 Чехия 1 2 1 4 18 Финляндия 1 2 0 3 19 Испания 1 Реклама 1 3 5 20 Австралия 1 0 0 1 Бельгия 1 0 0 1 Польша 1 0 0 1 Эстония 1 0 0 1 24 Словения 0 2 0 2 25 Израиль 0 1 1 2 Словакия 0 1 1 2 27 Великобритания 0 1 0 1 Колумбия 0 1 0 1 29 Белоруссия 0 0 1 1 Грузия 0 0 1 1 Лихтенштейн 0 0 1 1 Новая Зеландия 0 0 1 1 Украина 0 0 1 1 Всего стран: 33 83 79 81 243

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