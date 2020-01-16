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Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после восьми дней

16 января, 17:52

Украинцы завоевали медали только в составе смешанной Олимпийской команды

/ Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. Сегодня разыгрывали три комплекта наград. Золото в соревновании по керлингу завоевала сборная Норвегии, обыгравшая в финале Японию. Бронза досталась команде России.

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В конькобежном спорте разыгрывали два комплекта наград – в мужском и женском масс-старте. У мужчин победу отпраздновал японец Арито Мотонага, следом за ним финишировали Диего Амайя Мартинес из Колумбии и россиянин Павел Таран.

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У женщин золотая медаль досталась китаянке Бинью Янг, серебро у чешки Сюзанны Курсовой, бронза – у Кати Филиппи из Италии.

Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на их счету пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы. Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.

МСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Россия58417
2Швейцария55313
-Смешанная команда44412
3Япония4217
4Швеция3025
5Франция2349
6Италия2327
7Австрия2147
8Норвегия2013
9Нидерланды2002
10Китай1124
11Испания1124
12Финляндия1102
13Польша1001
14Южная Корея1001
15Германия0112
16Израиль0112
17Колумбия0101
18Чехия0101
19Словения0101
20США0022
21Беларусь0011
22Грузия0011
Всего363435105
Видео: Reuters

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юношеская Олимпиада медальный зачет

Источник: Сегодня|Спорт

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