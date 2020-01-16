Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после восьми дней

/ Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. Сегодня разыгрывали три комплекта наград. Золото в соревновании по керлингу завоевала сборная Норвегии, обыгравшая в финале Японию. Бронза досталась команде России.

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В конькобежном спорте разыгрывали два комплекта наград – в мужском и женском масс-старте. У мужчин победу отпраздновал японец Арито Мотонага, следом за ним финишировали Диего Амайя Мартинес из Колумбии и россиянин Павел Таран.

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У женщин золотая медаль досталась китаянке Бинью Янг, серебро у чешки Сюзанны Курсовой, бронза – у Кати Филиппи из Италии.

Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на их счету пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы. Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.

М Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 5 8 4 17 2 Швейцария 5 5 3 13 - Смешанная команда 4 4 4 12 3 Япония 4 2 1 7 4 Швеция 3 0 2 5 5 Франция 2 3 4 9 6 Италия 2 3 2 7 7 Австрия 2 1 4 7 8 Норвегия 2 0 1 3 9 Нидерланды 2 0 0 2 10 Китай 1 1 2 4 11 Испания 1 1 2 4 12 Финляндия 1 1 0 2 13 Польша 1 0 0 1 14 Южная Корея 1 0 0 1 15 Германия 0 1 1 2 16 Израиль 0 1 1 2 17 Колумбия 0 1 0 1 18 Чехия 0 1 0 1 19 Словения 0 1 0 1 20 США 0 0 2 2 21 Беларусь 0 0 1 1 22 Грузия 0 0 1 1 Всего 36 34 35 105

Видео: Reuters

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