Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после восьми дней

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. Сегодня разыгрывали три комплекта наград. Золото в соревновании по керлингу завоевала сборная Норвегии, обыгравшая в финале Японию. Бронза досталась команде России.
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В конькобежном спорте разыгрывали два комплекта наград – в мужском и женском масс-старте. У мужчин победу отпраздновал японец Арито Мотонага, следом за ним финишировали Диего Амайя Мартинес из Колумбии и россиянин Павел Таран.
У женщин золотая медаль досталась китаянке Бинью Янг, серебро у чешки Сюзанны Курсовой, бронза – у Кати Филиппи из Италии.
Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на их счету пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.
Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых. Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы. Ранее мы писали, что украинцы София Нестерова и Артем Даренский завоевали бронзовые медали в составе команды Team Visionв парном катании.
А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.
|М
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|5
|8
|4
|17
|2
|Швейцария
|5
|5
|3
|13
|-
|Смешанная команда
|4
|4
|4
|12
|3
|Япония
|4
|2
|1
|7
|4
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|5
|Франция
|2
|3
|4
|9
|6
|Италия
|2
|3
|2
|7
|7
|Австрия
|2
|1
|4
|7
|8
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|9
|Нидерланды
|2
|0
|0
|2
|10
|Китай
|1
|1
|2
|4
|11
|Испания
|1
|1
|2
|4
|12
|Финляндия
|1
|1
|0
|2
|13
|Польша
|1
|0
|0
|1
|14
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|15
|Германия
|0
|1
|1
|2
|16
|Израиль
|0
|1
|1
|2
|17
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|18
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|19
|Словения
|0
|1
|0
|1
|20
|США
|0
|0
|2
|2
|21
|Беларусь
|0
|0
|1
|1
|22
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|36
|34
|35
|105
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