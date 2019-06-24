Мэр Стокгольма спела песню ABBA, чтобы получить Олимпиаду-2026
За право проведения зимних Игр столица Швеции соперничает с массивной заявкой из Италии
Мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр завершила свое выступление в рамках финальной презентации шведской заявки на проведение зимней Олимпиады-2026 исполнением песни легендарной группы ABBA Dancing Queen. По мнению экспертов, музыкальная импровизация существенно оживила презентацию.
Выборы столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года проходят на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Претендентами являются Стокгольм и Оре (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия). В настоящее время презентации заявок завершены. Вечером должны быть объявлены результаты голосования.
Как сообщалось ранее, туркам отказали в проведении Олимпиады 2026 года. Заявку города Эрзурум отклонили из-за плохой транспортной инфраструктуры. До того свою кандидатуру на проведение этих Игр сняли в Саппоро. Причина - ущерб от землетрясения, которое произошло на Хоккайдо.
В свою очередь, жители Калгари сами выступили против Олимпиады-2026. В ходе референдума более 56 процентов проголосовавших жителей города, где в 1988 году уже проводились зимние Игры, выступили против проведения новых соревнований.
Напомним, на зимней Олимпиаде-2018 единственное "золото" Украине принес фристайлист Александр Абраменко:
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