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Мэр Стокгольма спела песню ABBA, чтобы получить Олимпиаду-2026

24 июня, 19:06

За право проведения зимних Игр столица Швеции соперничает с массивной заявкой из Италии

Анна Кениг Йерльмюр
Анна Кениг Йерльмюр. Фото: AFP

Мэр Стокгольма Анна Кениг Йерльмюр завершила свое выступление в рамках финальной презентации шведской заявки на проведение зимней Олимпиады-2026 исполнением песни легендарной группы ABBA Dancing Queen. По мнению экспертов, музыкальная импровизация существенно оживила презентацию.

Выборы столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года проходят на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Претендентами являются Стокгольм и Оре (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия). В настоящее время презентации заявок завершены. Вечером должны быть объявлены результаты голосования.

Как сообщалось ранее, туркам отказали в проведении Олимпиады 2026 года. Заявку города Эрзурум отклонили из-за плохой транспортной инфраструктуры. До того свою кандидатуру на проведение этих Игр сняли в Саппоро. Причина - ущерб от землетрясения, которое произошло на Хоккайдо.

В свою очередь, жители Калгари сами выступили против Олимпиады-2026. В ходе референдума более 56 процентов  проголосовавших жителей города, где в 1988 году уже проводились зимние Игры, выступили против проведения новых соревнований.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2018 единственное "золото" Украине принес фристайлист Александр Абраменко:

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Тег МОК , Олимпиада-2026

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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