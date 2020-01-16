Международная федерация легкой атлетики собирается запретить новые "суперскоростные" кроссовки

В скандальных кроссовках установили мировой рекорд

Интересная ситуация складывается с новым рекордом в беге на марафонскую дистанцию среди женщин. Международная федерация легкой атлетики (нынешнее название – World Athletics) собирается запретить новую модель кроссовок Nike – Vaporfly ZoomX. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Именно в этих кроссовках 13 октября 2019 года кенийка Бриджит Косгеи пробежала Чикагский марафон с новым мировым рекордом – 2:14:04. Предыдущий рекорд 16-летней давности превзошли сразу на 1 минуту 21 секунду. Пока неизвестно, что случится с рекордом Косгеи – возможно, его отменят.

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По информации источника, запрету подлежат все гибриды новой модели. В одной из них Элиуд Кипчоге из Кении совершил невероятное – выбежал марафон из двух часов. Дело в том, что подошва этих кроссовок сделана из пены и углеродного волокна. Во время бега это создает эффект пружины, который позволяет бежать быстрее. В связи с этим в World Athletics поступили жалобы после Чикагского марафона, и эксперты взялись за изучение вопроса.

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Также рассматривается вопрос о запрете новых кроссовок компании с шипами, которые разработаны для спринтеров. Технический орган, изучающий кроссовки Nike, должен предоставить свой отчет в конце месяца, по выводам которого World Athletics примет окончательное решение.

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