Международная федерация озвучила жесткую позицию по российским спортсменам
Российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусе
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что если ВФЛА не достигнет прогресса по критериям рабочей группы IAAF к июлю, российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе. Во вторник совет IAAF рекомендовал не восстанавливать в правах ВФЛА.
"Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета IAAF в июле, то будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из IAAF", – заявил Андерсен на пресс-конференции по итогам совета IAAF, который прошел во вторник в Бирмингеме.
Ранее глава международной федерации легкой атлетики отказался вернуть российский флаг: Себастьян Коу рассказал, что позиция его организации остается строгой до полного выполнения россиянами критериев членства.
Федерация легкой атлетики России была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года также в связи с ситуацией с допингом в российском спорте. В ноябре 2017 года совет IAAF не восстановил в правах ВФЛА из-за невыполнения ряда критериев дорожной карты. На летней Олимпиаде-2016 в легкой атлетике была всего одна "чистая" российская спортсменка – Дарья Клишина, которая живет, тренируется и проводит допинг-тесты в США. Итоговый медальный зачет Олимпиады-2016 в Рио.
Напомним, что МОК отстранил Олимпийский комитет России 5 декабря из-за массового допинга российских спортсменов. На Олимпиаде-2018 спортсмены из этой страны выступали под олимпийским флагом в нейтральном статусе. При этом олимпийским атлетам из России Крушельницкому и Брызгаловой пришлось отдать бронзовую награду Игр-2018 по дабл-миксту в керлинге после положительных тестов Крушельницкого на допинг. Также на допинге во время Олимпиады попалась российская бобслеистка.
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