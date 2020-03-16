Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников работать удаленно

16 марта, 14:11

Вадим Авдасев

Олимпийский музей в Лозанне закроют сегодня всего на две недели

На фоне пандемии коронавируса проведение летних Олимпийских игр в Токио-2020 пока что остается в планах организаторов. Хотя некоторые и высказываются о возможном переносе Олимпиады на два года из-за коронавируса. Тем временем Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников в Лозанне работать на дому.

МОК заявил, что сотрудники штаб-квартиры в Олимпийском доме в Швейцарии, в котором работает более 500 человек, будут трудиться дома с 16 марта, сообщает insidethegames.biz. Также распространение коронавируса вынудило МОК закрыть на две недели Олимпийский музей. Базирующаяся в Лозанне Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) также попросила своих сотрудников работать из дома с сегодняшнего дня, 16 марта.

Уже десятки соревнований, в том числе отборочные к Олимпийским играм, чемпионаты мира и Европы, отложены или отменены из-за вируса COVID-19. В том числе в Греции остановили эстафету олимпийского огня Игр в Токио-2020 из-за коронавируса.

Реклама

Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

В тренде
Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Смотрите, как в Южной Корее завершали предыдущие Олимпийские игры

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт Олимпийские игры карантин МОК коронавирус

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Чемпионка Украины без прав сбила насмерть на переходе беременную девушку: видео и жуткие подробности
Чемпионка Украины без прав сбила насмерть на переходе беременную девушку: видео и жуткие подробностиДругие
Коронавирус не позволил провести чемпионат мира по керлингу
Коронавирус не позволил провести чемпионат мира по керлингуДругие
Из-за коронавируса Украина срочно эвакуировала из Франции своих регбистов
Из-за коронавируса Украина срочно эвакуировала из Франции своих регбистовДругие
В Японии пропал известный украинский спортсмен: он собирался покорять Фудзияму
В Японии пропал известный украинский спортсмен: он собирался покорять ФудзиямуДругие
Спорт на пороге грандиозного переноса: коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два года
Спорт на пороге грандиозного переноса: коронавирус смещает Олимпиаду-2020 на два годаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...