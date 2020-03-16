Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников работать удаленно

Олимпийский музей в Лозанне закроют сегодня всего на две недели

На фоне пандемии коронавируса проведение летних Олимпийских игр в Токио-2020 пока что остается в планах организаторов. Хотя некоторые и высказываются о возможном переносе Олимпиады на два года из-за коронавируса. Тем временем Международный олимпийский комитет призвал всех своих сотрудников в Лозанне работать на дому.

МОК заявил, что сотрудники штаб-квартиры в Олимпийском доме в Швейцарии, в котором работает более 500 человек, будут трудиться дома с 16 марта, сообщает insidethegames.biz. Также распространение коронавируса вынудило МОК закрыть на две недели Олимпийский музей. Базирующаяся в Лозанне Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) также попросила своих сотрудников работать из дома с сегодняшнего дня, 16 марта.

Уже десятки соревнований, в том числе отборочные к Олимпийским играм, чемпионаты мира и Европы, отложены или отменены из-за вируса COVID-19. В том числе в Греции остановили эстафету олимпийского огня Игр в Токио-2020 из-за коронавируса.

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