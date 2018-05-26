Микель Ниеве выиграл предпоследний этап "Джиро д'Италия"

Крис Фрум остался на первом месте в генеральной классификации

Испанец Микель Ниеве из команды Mitchelton–Scott стал победителем 20-го, предпоследнего, этапа многодневной шоссейной велогонки "Джиро д'Италия".

Ниеве преодолел этап протяженностью 214 км за 5 часов 43 минуты 48 секунд, вторым стал голландец Роберт Гесинк (Lotto NL – Jumbo, отставание – 2 минуты 17 секунд), замкнул тройку сильнейших австриец Феликс Гросшартнер (Bora-Hansgrohe, +2.42).

Британец Крис Фрум из Sky занял седьмое место (+6.03), но сохранил лидерство в общем зачете. Перед заключительным этапом он опережает на 46 секунд занимающего второе место голландца Тома Дюмулена (Sunweb), третьим идет колумбиец Мигель Анхель Лопес Морено из "Астаны" (+4.57).

Парадный этап "Джиро" в Риме, который пройдет в воскресенье, в отсутствие форс-мажорных обстоятельств не внесет изменений в генеральную классификацию Гранд-тура.

Напомним, что мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки.

Ранее мы писали, что фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия". Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.