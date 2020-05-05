Милевский в модном сельском туалете, тренировки с шоколадной пастой и пудинг из чиа: соцсети звезд спорта

Известные украинские спортсмены в ожидании окончания карантина тренируют своих детей, балуют себя "запрещенными" вкусностями, а также делятся невероятными рецептами, которые помогут сохранить фигуру. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина выложила смешное видео, где она сначала тренируется до изнеможения, а потом балует себя всякими вкусностями – шоколадной пастой и обычными шоколадками, а запивала все красным вином. "Мотивация", – подписала свой динамичный ролик теннисистка.

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев возвращается к тренировкам. Сегодня он устроил себе пробежку на Трухановом острове в Киеве в компании известного телеведущего и директор каналов "Футбол" Александра Денисова.

"Нашу первую с пробежку мы планировали еще на прошлой неделе. Но кое-кто проспал. Кто именно? Конечно, я. Но сегодня свершилось, за Александром Денисовым мне, конечно, не угнаться, но я старался. Карантин дает о себе знать, и предыдущее фото в ленте вызвало бурные обсуждения по поводу моей физической формы. Но, ребят, все под контролем. Медленно, но уверенно будем возвращаться в форму и ждать следующих соревнований. Время покажет, кто тренировался, а кто прыгал на батуте", – подписал пост Верняев.

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Очаровательная вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась своими теплыми воспоминаниями об отдыхе на солнечных Мальдивах. "Это очень красивый уикенд, и я наслаждаюсь этим днем", – написала легкоатлетка.

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Звезда украинской художественной гимнастики Влада Никольченко выбралась на природу, а заодно поделилась со своими подписчиками вкусным и здоровым рецептом пудинга из чиа: "Если вы любите вкусно кушать, но не хотите набирать лишние килограммы, то этот пост для вас. Чиа пудинг: Кокосовое/ Миндальное молоко (мне больше нравится на миндальном) 200 мл, семена чиа 4 ст.л, один спелый манго. Молоко и семена чиа оставляем на ночь в холодильнике, добавляем утром пюре манго и наслаждаемся вкусным и полезным завтраком".

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А скандальный нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский остался верен себе и запостил свое посещение туалета на природе. "Мама намутила модный туалет в деревне. Майские", – подписал свое фото в срубе футболист.

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Победитель Европейских и Всемирных игр по карате Станислав Горуна показал, что для него значит любовь. Львовский спортсмен проводит карантин со своим сыном Львом, которому нет еще и годика.

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А украинская звезда смешанных единоборств, чемпионка WWFC Алена Рассохина показала, как тренирует свою трехлетнюю дочку. И призвала присоединяться всех, у кого есть дети 3,5 – 4,5 года.

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Ранее мы сообщали, что украинка Рассохина боялась не вернуться в ММА после травмы головы.

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