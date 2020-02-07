Миллион в 18 лет! Украинская легкоатлетка получит на подготовку от государства приличную сумму

Федерация легкой атлетики Украины решила показать свою открытость и продемонстрировала, как будет распределять средства от государства в 2020 году. В частности, сколько атлет получит, зависит от его результатов по итогам предыдущего года. Достижения перевели в очки. Мы сообщали, что Ярослава Магучих установила рекорд Украины для помещений.
ФЛАУ представила результаты подсчета персонального распределения средств на подготовку спортсменов в 2020 году, в зависимости от их результатов в 2019 году. В целом сумма на подготовку составила 40 миллионов гривен (24 миллиона – основной фонд, 16 миллионов – резервный).
Общая сумма очков – 28,426 тысяч (844,30 грн за одно очко). Всего спортсменов в распределении – 213.
Прыжки – 8481,5 очков (7,1 миллиона грн).
Топ-5 спортсменов:
Ярослава Магучих – 1,165 млн
Марина Бех-Романчук – 903 тысячи
Юлия Левченко – 886 тысяч
Ольга Саладуха – 611 тысяч
Андрей Проценко – 368 тысяч
Многоборье – 1122 очков (947 тысяч грн)
Топ-3 спортсмена:
Дарья Слобода – 227 тысяч
Ирина Рофе-Бекетова – 172 тысячи
Алина Шух – 156 тысяч
Спринт – 5941 очко (5 млн)
Топ-5 спортсменов:
Анна Рыжикова – 494 тысячи
Татьяна Мельник – 359 тысяч
Екатерина Климюк – 317 тысяч
Даниил Даниленко – 302 тысячи
Сергей Смелик – 356 тысяч
Метания – 5122 очка (4,324 млн)
Топ-3 спортсмена:
Михаил Кохан – 700 тысяч
Ирина Климец – 678 тысяч
Михаил Гаврилюк – 268 тысяч
Выносливость – 7759 очков (6,550 млн)
Топ-5 спортсменов:
Елена Собчук – 781 тысяча
Кристина Юдкина – 515 тысяч
Марьян Закальницкий – 422 тысячи
Наталья Прищепа – 388 тысяч
Ольга Ляховая – 366 тысяч
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Как видно, больше всех выделят 18-летней прыгунье в высоту Ярославе Магучих – более миллиона. Также приличную сумму, немногим более 900 тысяч, получит прыгунья в длину, призерка чемпионата мира Марина Бех-Романчук.
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