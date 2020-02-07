Миллион в 18 лет! Украинская легкоатлетка получит на подготовку от государства приличную сумму

Ярослава Магучих стала медалисткой чемпионата мира и хочет повторить успех на Олимпиаде

Ярослава Магучих / Фото: AFP

Федерация легкой атлетики Украины решила показать свою открытость и продемонстрировала, как будет распределять средства от государства в 2020 году. В частности, сколько атлет получит, зависит от его результатов по итогам предыдущего года. Достижения перевели в очки. Мы сообщали, что Ярослава Магучих установила рекорд Украины для помещений.

ФЛАУ представила результаты подсчета персонального распределения средств на подготовку спортсменов в 2020 году, в зависимости от их результатов в 2019 году. В целом сумма на подготовку составила 40 миллионов гривен (24 миллиона – основной фонд, 16 миллионов – резервный).

Общая сумма очков – 28,426 тысяч (844,30 грн за одно очко). Всего спортсменов в распределении – 213.

Прыжки – 8481,5 очков (7,1 миллиона грн).

Топ-5 спортсменов:

Ярослава Магучих – 1,165 млн

Марина Бех-Романчук – 903 тысячи

Юлия Левченко – 886 тысяч

Ольга Саладуха – 611 тысяч

Андрей Проценко – 368 тысяч

Многоборье – 1122 очков (947 тысяч грн)

Топ-3 спортсмена:

Реклама

Дарья Слобода – 227 тысяч

Ирина Рофе-Бекетова – 172 тысячи

Алина Шух – 156 тысяч

Спринт – 5941 очко (5 млн)

Топ-5 спортсменов:

Анна Рыжикова – 494 тысячи

Татьяна Мельник – 359 тысяч

Екатерина Климюк – 317 тысяч

Даниил Даниленко – 302 тысячи

Сергей Смелик – 356 тысяч

Метания – 5122 очка (4,324 млн)

Реклама

Топ-3 спортсмена:

Михаил Кохан – 700 тысяч

Ирина Климец – 678 тысяч

Михаил Гаврилюк – 268 тысяч

Выносливость – 7759 очков (6,550 млн)

Топ-5 спортсменов:

Елена Собчук – 781 тысяча

Кристина Юдкина – 515 тысяч

Марьян Закальницкий – 422 тысячи

Наталья Прищепа – 388 тысяч

Ольга Ляховая – 366 тысяч

Читайте, как украинские прыгуньи в высоту заняли два первых места на турнире в Коттбусе.

Как видно, больше всех выделят 18-летней прыгунье в высоту Ярославе Магучих – более миллиона. Также приличную сумму, немногим более 900 тысяч, получит прыгунья в длину, призерка чемпионата мира Марина Бех-Романчук.

Смотрите сюжет о медальном успехе Магучих на чемпионате мира по легкой атлетике

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама