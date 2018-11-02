Мимо кассы: расчет Украины на медали чемпионата мира не оправдывается

Украинский гимнаст неудачно выступил в финале чемпионата мира на кольцах

Неудачно пока что складывается чемпионат мира по спортивной гимнастике для украинской команды. В ее активе нет ни одной медали, хотя два ведущих наших представителя в этом виде спорта – олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев и призер Игр-2012 Игорь Радивилов пробились в финалы в отдельных видах программы, а Верняев еще и – и в индивидуальном многоборье.

Сегодня Радивилов выступал на кольцах и допустил ошибки, за которые занял лишь восьмое место из восьми финалистов. Его оценка (14,133 балла) намного хуже, чем у чемпиона мира – Элефтериоса Петруниаса из Греции (15,366). И хуже, чем собственный результат Радивилова в квалификации (14,733). Тогда украинец занял четвертое место

Теперь последняя надежда Украины на медаль чемпионата мира, который проходит в Катаре (Доха), на Верняева в финале на брусьях – 3 ноября.

Ранее Верняев занял 14-е место из 24 возможных в финале мужского индивидуального многоборья. Причем в отдельно взятом опорном прыжке украинец показал третий результат, а на брусьях – и вовсе первый. Но при этом Верняев провалился на перекладине (второй с конца). В сумме – 14-е место.

Ранее мы писали, что сборная Украины в медальном зачете летних юношеских Олимпийских игр 2018 заняла десятое место, завоевав 23 медали. Помимо 7 "золотых" в активе украинской команды 8 серебряных и 8 бронзовых наград.