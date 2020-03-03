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Министерство спорта собираются вернуть, а на кресло претендует чемпион с саблей Гутцайт

3 марта, 22:52

Елена Павлова

На данный момент в стране создали Государственное агенство, которое отвечает за спорт

Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта в Украине. Только в начале этого года было создано Государственное агенство спорта во главе с Сергеем Левчуком, а теперь в СМИ появилась информация, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины могут снова разделить на отдельные ведомства, как это было до августа 2019 года.

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Возглавить новое Министерство спорта может олимпийский чемпион по фехтованию и президент Федерации фехтования Украины, 48-летний Вадим Гутцайт. В 2018 году Гутцайт был назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации.

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Ожидается, что вопрос об изменениях в Кабинете министров будет рассмотрен Верховной Радой завтра, 4 марта. Сейчас должность министра культуры, молодежи и спорта занимает Владимир Бородянский.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на тротуаре таксист сбил дочку олимпийского чемпиона – стала известна развязка.

Смотрите также, как украинец стал чемпионом мира по фехтованию среди юниоров

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фехтование министерство молодежи и спорта Вадим Гутцайт

Источник: Левый берег

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