Министерство спорта собираются вернуть, а на кресло претендует чемпион с саблей Гутцайт

Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта в Украине. Только в начале этого года было создано Государственное агенство спорта во главе с Сергеем Левчуком, а теперь в СМИ появилась информация, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины могут снова разделить на отдельные ведомства, как это было до августа 2019 года.
Читайте также: "Пока я единственный работник": новый глава Государственного агентства спорта Украины – о первых целях и своей зарплате
Возглавить новое Министерство спорта может олимпийский чемпион по фехтованию и президент Федерации фехтования Украины, 48-летний Вадим Гутцайт. В 2018 году Гутцайт был назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации.
Ожидается, что вопрос об изменениях в Кабинете министров будет рассмотрен Верховной Радой завтра, 4 марта. Сейчас должность министра культуры, молодежи и спорта занимает Владимир Бородянский.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на тротуаре таксист сбил дочку олимпийского чемпиона – стала известна развязка.
Смотрите также, как украинец стал чемпионом мира по фехтованию среди юниоров
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк