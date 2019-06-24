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Министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019

24 июня, 16:01

Призовые для украинских спортсменов увеличились вдвое по сравнению с предыдущими Евроиграми

Фото: AFP

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook назвал суммы премиальных для украинских спортсменов за медали Европейских игр 2019 года в Минске. По словам министра, призовые увеличились вдвое по сравнению с дебютными Европейскими играми в 2015 году.

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"Напомню, что Министерством молодежи и спорта предусмотрена выплата призовых для победителей и призеров Европейских игр-2019.

За 1 место: 50 000 грн.

За 2 место: 40 000 грн.

За 3 место: 25 000 грн.

Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них. Например, за две бронзовые медали, спортсмен получит 50 000 грн. За два "золота" 100 000 тысяч грн и т.д.

Перед первыми европейскими играми в Баку-2015 призовые составляли: 25 000 гривен за "золото", 20 000 – за "серебро" и 12 500 – за "бронзу". По моей инициативе было принято решение повысить их вдвое", – написал Жданов.

Украинцы завоевали в Минске уже 17 наград: пять золотых и по шесть серебряных и бронзовых наград. Европейские игры продлятся до 30 июня. Украину на Играх представляют около 200 спортсменов.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Наш прыгун в высоту в Минске завоевал "бронзу".


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег медали, призовые, Европейские игры, Игорь Жданов

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Сегодня|Спорт

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