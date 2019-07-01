Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов

1 июля, 13:40

В Беларуси ожидали около 30 тысяч болельщиков с разных стран

Европейские игры в Минске завершены
Европейские игры в Минске завершены. Фото: AFP

В Минске завершились вторые Европейские игры. Турнир проходил десять дней, а в программу соревнований 2019 года вошли 23 дисциплины в 15 видах спорта. Сборная Украины завоевала 51 медаль и заняла третье место в общекомандном зачете Европейских игр.

Как пишут белорусские СМИ, для организаторов Игры вышли провальными. В Минск приехали только 8 тысяч туристов. А ожидали минимум 30 тысяч. К примеру, когда в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, Беларусь посетило около 80 тысяч туристов.

На первых Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, было 28 тысяч туристов.

Сообщается, что бюджет турнира в столице Беларуси составил 265 миллионов долларов, на Игры в Азербайджане было потрачено до 5 миллиардов.

Среди приглашенных звезд на вторых Играх были российский певец Николай Басков, оперная певица Анна Нетребко и белорусская группа "Леприконсы". В Баку в 2015-м выступали американка Леди Гага и британец Джон Ньюмен, а также итальянская киноактриса Орнелла Мути.

Как сообщалось ранее, Путину стало не по себе: украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европейские игры

Вы сейчас просматриваете новость " Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь

Жена пленного: Медведчук освобождает водителя

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Сегодня, 12:39

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

Сегодня, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:13

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украина завершила выступления на Европейских играх-2019 еще одной золотой медалью

Вчера, 19:07

Очередным чемпионом континентальных Игр стал каратист Станислав Горун

"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах

Вчера, 11:56

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

8 причин не возвращаться к бывшему
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь