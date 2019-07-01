Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов

В Беларуси ожидали около 30 тысяч болельщиков с разных стран

Европейские игры в Минске завершены. Фото: AFP

В Минске завершились вторые Европейские игры. Турнир проходил десять дней, а в программу соревнований 2019 года вошли 23 дисциплины в 15 видах спорта. Сборная Украины завоевала 51 медаль и заняла третье место в общекомандном зачете Европейских игр.

Как пишут белорусские СМИ, для организаторов Игры вышли провальными. В Минск приехали только 8 тысяч туристов. А ожидали минимум 30 тысяч. К примеру, когда в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, Беларусь посетило около 80 тысяч туристов.

На первых Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, было 28 тысяч туристов.

Сообщается, что бюджет турнира в столице Беларуси составил 265 миллионов долларов, на Игры в Азербайджане было потрачено до 5 миллиардов.

Среди приглашенных звезд на вторых Играх были российский певец Николай Басков, оперная певица Анна Нетребко и белорусская группа "Леприконсы". В Баку в 2015-м выступали американка Леди Гага и британец Джон Ньюмен, а также итальянская киноактриса Орнелла Мути.

Как сообщалось ранее, Путину стало не по себе: украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"