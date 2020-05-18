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Мир спорта лишился секс-символа: очаровательная гимнастка по совету отца ушла в модельный бизнес

18 мая, 22:24

Александр Трикиша

Немецкая красавица имеет полтора миллиона подписчиков в Instagram

Каролин Эйнхофф могла бы стать новым секс-символом мира спорта, но увлечение гимнастикой в юном возрасте не стало для нее смыслом жизни. Вместо этого девушка, с детства увлекавшаяся модой и косметикой, решила сосредоточиться на модельном бизнесе по совету… собственного отца.

Правда, отец вряд ли думал, что его дочь заработает популярность благодаря откровенным фото в Instagram. Раскрепощенный характер позволяет Каролин делиться со своими подписчиками пикантными снимками, девушка даже не стесняется выкладывать абсолютно обнаженные снимки. Неудивительно, что на нее подписаны более полутора миллиона фолловеров.

К слову, девушка пожинает плоды своей популярности и уже даже анонсировала открытие собственного магазина. Пока неизвестно, каким бизнесом будет заниматься несостоявшаяся спортсменка, но купальник на рекламных роликах намекают на возможный бренд нижнего белья.

Ранее мы писали, что самая отвязная теннисистка продала свидание с собой на аукционе за 85 тысяч долларов. Теннисистка из Канады Эжени Бушар отправит всю сумму на благотворительность.

А горячая жена украинского футболиста сводит с ума своими изгибами на поле. Супруга Максима Третьякова после шлепков по маминой попе взялась за свои ягодицы.

Как женщине, с параметрами далеки от модельных, удалось полюбить себя:

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модель гимнастка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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