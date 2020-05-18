Мир спорта лишился секс-символа: очаровательная гимнастка по совету отца ушла в модельный бизнес

Каролин Эйнхофф могла бы стать новым секс-символом мира спорта, но увлечение гимнастикой в юном возрасте не стало для нее смыслом жизни. Вместо этого девушка, с детства увлекавшаяся модой и косметикой, решила сосредоточиться на модельном бизнесе по совету… собственного отца.

Правда, отец вряд ли думал, что его дочь заработает популярность благодаря откровенным фото в Instagram. Раскрепощенный характер позволяет Каролин делиться со своими подписчиками пикантными снимками, девушка даже не стесняется выкладывать абсолютно обнаженные снимки. Неудивительно, что на нее подписаны более полутора миллиона фолловеров.

К слову, девушка пожинает плоды своей популярности и уже даже анонсировала открытие собственного магазина. Пока неизвестно, каким бизнесом будет заниматься несостоявшаяся спортсменка, но купальник на рекламных роликах намекают на возможный бренд нижнего белья.

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Как женщине, с параметрами далеки от модельных, удалось полюбить себя:

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