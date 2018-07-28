Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью
Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Американская красотка Уитни Миллер всю свою жизнь посвящает спорту. В детстве девушка занималась футболом и легкой атлетикой, а в колледже увлеклась серфингом и даже стала профессионально им заниматься.
В промежутке между соревнованиями Уитни решила принять участие в конкурсе красоты Мисс Техас и выиграла его. Всего за неделю до его проведения девушка подала свою заявку на участие и стала победительницей в категории Мисс купальник. А в 2012 году к блондинке пришла всенациональная слава – она стала победительницей конкурса Мисс США.
После этого Уитни решила попробовать себя в джиу-джитсу и ММА. Еще ранее девушка занималась кикбоксингом, поэтому уже была знакома с боевыми искусствами. Миллер приняла участие в нескольких серьезных соревнованиях по джиу-джитсу, а вот в ММА ее карьера не далеко ушла – она успела провести всего один бой, сосредоточившись в дальнейшем на работе комментатора во время боев.
Вместе с тем девушка продолжает пробовать себя в модельном бизнесе и ведет популярный блог о фитнесе, не забывая о тренировках по джиу-джитсу и ММА.
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