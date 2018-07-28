Мисс США променяла карьеру в серфинге на бои ММА, но в итоге стала моделью

Красотка провела только один бой на ринге и решила сосредоточиться на карьере фитнес-модели

Американская красотка Уитни Миллер всю свою жизнь посвящает спорту. В детстве девушка занималась футболом и легкой атлетикой, а в колледже увлеклась серфингом и даже стала профессионально им заниматься.

В промежутке между соревнованиями Уитни решила принять участие в конкурсе красоты Мисс Техас и выиграла его. Всего за неделю до его проведения девушка подала свою заявку на участие и стала победительницей в категории Мисс купальник. А в 2012 году к блондинке пришла всенациональная слава – она стала победительницей конкурса Мисс США.

После этого Уитни решила попробовать себя в джиу-джитсу и ММА. Еще ранее девушка занималась кикбоксингом, поэтому уже была знакома с боевыми искусствами. Миллер приняла участие в нескольких серьезных соревнованиях по джиу-джитсу, а вот в ММА ее карьера не далеко ушла – она успела провести всего один бой, сосредоточившись в дальнейшем на работе комментатора во время боев.

Вместе с тем девушка продолжает пробовать себя в модельном бизнесе и ведет популярный блог о фитнесе, не забывая о тренировках по джиу-джитсу и ММА.

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