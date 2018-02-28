Мисс ягодицы Бразилии в поисках снега приехала в Рим

Сегодня, 19:07

Девушка решилась на откровенную фотосессию на засыпанной снегом террасе

Сьюзи Кортес. Фото Instagram
Сьюзи Кортес. Фото Instagram

Победительница в конкурсе на лучшие ягодицы бразильская модель Сьюзи Кортес приехала в Италию для очередной фотосессии.

Рим встретил красотку морозной погодой со снегопадом. Но теплолюбивая латиноамериканка не испугалась холодов и решилась на откровенную фотосессию на засыпанной снегом террасе.

Интересно, что в марте в Риме будут играть гранды украинского футбола – "Шахтер" ожидает ответный матч против "Ромы", а "Динамо" проведет первый матч с "Лацио".

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Несколькими днями ранее Сьюзи гостила в Великобритании, где сделала несколько пикантных снимков возле арены лондонского "Челси" "Стэмофрд Бридж". Девушка приехала в Лондон не просто так – в тот день против "синих" играла ее любимая команда "Барселона" в Лиге чемпионов.

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Сьюзи уже довольно давно своеобразно поддерживает каталонцев, публикуя на своей странице в Instagram соблазнительные фото в экипировке испанского гранда. Так, недавно самая сексуальная фанатка "Барселоны" поздравила Коутиньо с трансфером обнаженным фото.

А совсем недавно Мисс ягодицы и главная фанатка Месси сфотографировалась в душе голой.

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футбол, Сьюзи Кортес, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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