"Мне бы муж не разрешил!": вице-чемпионка мира о нарядах российских фигуристок

Алена Леонова уверена, что нет необходимости в выборе откровенных костюмов

Елизавета Туктамышева. Фото: Getty Images

Серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова не одобрила откровенные наряды, в которых выступали в показательных номерах минувшего сезона Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Спортсменка уверена, что нет никакой необходимости в выборе подобных костюмов.

"Не хочу осуждать Лизу Туктамышеву, но я бы не вышла на лед в таком наряде. Да мне бы и муж не разрешил. Не обязательно открывать все. Пусть на платье будет одна маленькая дырочка, но это будет такая изюминка, что зрители взглянут и скажут: вау, как здорово, как сексуально!", – считает Леонова.



Елизавета Туктамышева

"У Жени Медведевой костюмчик все, что нужно, прикрывает. Не сказала бы, что это выглядит вульгарно. Но, если честно, мне розовый цвет не нравится. Я бы такой костюм не надела. Ну, разве что дома, перед мужем", – цитирует Леонову "Экспресс-газета".



Евгения Медведева

Напомним, что в прошлом году скандальная российская фигуристка едва не потеряла нижнее белье во время выступления. Елизавета Туктамышева порадовала фанатов "стриптизом" и чуть не потеряла верх своего костюма.



Алина Загитова

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