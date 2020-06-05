"Мне в пятку вогнали гвоздь": олимпийская чемпионка из Днепра – о решении выступать с травмой

Бывшая украинская фигуристка Татьяна Волосожар, которая в 2014 году стала двукратной олимпийской чемпионкой уже под российским флагом в паре с Максимом Траньковым, рассказала, как однажды решила выступать с травмой. Ранее тренер чемпионов сравнил удаленную работу с резиновыми женщинами и безалкогольным пивом.

"Мне везло на моем спортивном пути – на соревнования с травмой я попала только один раз. Мы готовились к Гран-при во Франции, и на одной из тренировок на выезде после выброса я почувствовала острую боль в пятке. Стоит сказать, что я всегда использую специальную стельку для правого конька, которая помогает избежать таких травм. И тогда мне как раз нужно было заменить ее на новую, но я все откладывала, ссылаясь на нехватку времени. Вот так, не сделав вовремя одно маленькое дело, я получила совсем не маленькую проблему.

Боль была такая, будто мне в пятку вогнали гвоздь. Я не могла тренироваться в полную силу и, уж тем более делать выброс. За пару дней до вылета нужно было принимать решение – летим мы на соревнования или нет. Я собрала все силы и сказала, что мы будем участвовать несмотря ни на что!"