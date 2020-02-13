Модель, засветившая грудь на бейсболе, стала девушкой блогера-боксера

Джулия Роуз / Фото: Instagram

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Джулия Роуз, модель, которая в октябре прошлого года показала грудь на бейсбольном матче между "Вашингтон Нэшионалс" и "Хьюстон Астрос", объявила, что состоит в отношениях с боксером-блогером Джейком Полом.

"Тана очень сильно поддерживала меня. Мы остались в хороших отношениях, мы друзья. Думаю, я влюбился в мир бокса и разлюбил Тану", – заявил Джейк. И опубликовал фото с Джулией.

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Джулия Роуз присутствовала и на поединке Пол-младший – AnEsonGib, и на бое Пола-старшего (Логана) против блогера KSI. В отличие от младшего брата, Логан бой проиграл.

Кстати, девушка решила развенчать миф о том, что гольф это скучно, оголив грудь перед игроками. На турнире по гольфу случилось неординарное событие. Американец Уэбб Симпсон готовился к удару на 16-м грине, как вдруг его отвлекла привлекательная болельщица.

Также мы рассказывали, что одноклубник Зинченко "сделал ребенка" девушке, которую врачи считали бесплодной. Модель Лорин Гудман призналась, что беременна от Кайла Уокера. Малыш должен появиться на свет в апреле.

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