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"Мое сердце болит": легендарная гимнастка не стала защищать брата, подозреваемого в тройном убийстве

3 сентября, 18:56

Симона Байлз, на счету которой четыре олимпийских "золота", впервые высказалась о последствиях кровавой вечеринки

Симона Байлз и ее брат Тевин

Симона Байлз и ее брат Тевин / Фото: YouTube

Знаменитая американская гимнастка – четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз – впервые публично прокомментировала обвинения в адрес своего родного брата Тевина Байлза-Томаса в убийстве троих человек. Трагедия произошла на вечеринке в Кливленде, еще в канун Нового года.

"Мое сердце болит. Болит за всех, кто оказался вовлечен в это дело. Особенно за пострадавших и их семьи, – заявила Симона Байлз. - Я не стану говорить, что могу излечить их боль, но хочу выразить свои искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии. Прошу уважать частную жизнь моей семьи в момент, когда мы пытаемся справиться с нашей болью. По-прежнему трудно воспринимать новости последних недель".

При этом, как видим, Симона Байлз ни слова не сказала в защиту своего брата.

Отметим, что брат гимнастки был арестован на днях. Сообщается, что на ту кровавую вечеринку в Кливленде, на которой присутствовал Байлз-Томас, без приглашения пришла группа людей. Их попросили уйти, но они отказались, из-за чего началась стрельба. В итоге, погибли трое людей: 19-летний Дельванте Джонсон, 21-летний Тошаун Бэнкс и 23-летний Девон Гибсон, который скончался в больнице.

Сейчас Байлз-Томас, подозреваемый в тройном убийтсве, находится под стражей и ожидает суда, который состоится 13 сентября. Ему предъявили обвинения по четырем пунктам: убийство, непредумышленное убийство, преступное нападение и лжесвидетельство.

Как мы писали ранее, умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора. Перед смертью Александр написал своим друзьям, что, оставшись вне профессии, работает грузчиком.

Также сообщалось, что не стало лучшего друга Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" - Франко Коломбо. Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-варваре".

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Источник: XSport

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