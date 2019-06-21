МОК хочет проводить референдумы в городах, желающих принять Олимпийские игры

В Олимпийском комитете не хотят, чтобы кандидаты снимались перед выборами

Фото: AFP

Международный олимпийский комитет планирует внести изменения в документы, касающиеся правил регистрации заявок на проведение Олимпийских игр.

"Прежде чем мы рассмотрим кандидатуру, нас должны убедить в том, что решение пользуется поддержкой общественности и правительства. Если в стране требуется референдум, подавайте заявку уже после его проведения. Мы не хотим, чтобы кандидаты рассматривались, а затем снимались", – цитирует председателя рабочей группы МОК австралийца Джона Коутса Inside the Games.

24 июня МОК назовет хозяйку Олимпийских игр 2026 года. За право принять зимнюю Олимпиаду борются Милан (Италия) и Стокгольм (Швеция).

Напомним, МОК собирает команду беженцев на Олимпиаду-2020. 37 спортсменов из девяти стран будут соревноваться в восьми видах спорта.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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