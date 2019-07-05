МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Сергея Бубки

Главу НОК Украины обвинили в причастности к коррупционным схемам при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года

МОК начал следствие. Фото: AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении Сергея Бубки и других членов организации по подозрению в получении взяток при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был и Бубка.

"Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях", – сообщили в МОК.

Бубка с 2008 года является действующим членом организации и возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины. Сергей Назарович уже прокомментировал обвинения в коррупции: Я поручаю своим адвокатам воспользоваться всеми правовыми средствами, которые они имеют в своем распоряжении, чтобы защитить все мои права".

Напомним, что недавно в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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