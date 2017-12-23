МОК пожизненно отстранил еще 11 российских спортсменов из-за расследования по допингу

Все дела по Олимпиаде-2014 рассмотрены, но есть возможность открытия новых расследований

МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и отобрал две медали. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"11 спортсменов лишены права быть аккредитованными в любом качестве для всех команд летних Олимпийских игр и зимних Олимпийских игр", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято комиссией во главе с Денисом Освальдом после ряда расследований.

В санкционный список попали: бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, хоккеистки Анна Щучкина и Татьяна Бурин, лыжники Александр Бессмертных, Никита Крюков и Наталья Матвеева, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко и конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов.

Отмечается, что их результаты были аннулировали, а Иванова и Демченко лишились серебряных медалей в санном спорте.

Также сказано, что рассмотрены все 46 открытых дел по Олимпиаде в Сочи, а с учетом того, что продолжается повторная проверка, в МОК предупреждают о возможности открытия новых дел.

Стоит напомнить, что комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена, три дела были закрыты с оправдательным приговором.

Напомним, что Исполком МОК 5 декабря объявил о допуске к Олимпиаде-2018 только "чистых" российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом.

Ранее мы писали о требованиях МОК относительно экипировки российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года. России запретили использовать все три цвета флага, а надпись RUS заменили на OAR.