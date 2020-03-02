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"Молния" с медведем: самый быстрый человек планеты показал, как готовится стать отцом

2 марта, 23:40

Елена Павлова

Спринтер Усейн Болт считает, что практика приводит к совершенству

Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек планеты, знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт показал, как готовится стать отцом. 11-кратный чемпион мира опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, где показывает, как учится собирать ребенка на прогулку и укладывать в коляску на примере плюшевого мишки. Ранее мы писали, что легендарный рекорд Болта побит: его превзошел босоногий бегун с буйволами.

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Отметим, что в конце января Болт объявил о беременности своей невесты, ямайской танцовщицы Каси Беннетт, с которой встречается уже больше пяти лет.

"Практика приводит к совершенству", — подписал видео Болт.

Усейн Болт готовится стать отцом Видео: Instagram

Союз спринтера и Беннетт раньше нельзя было назвать безоблачным. В 2016-м бразильская девушка рассказала о невероятной ночи с Усейном Болтом. Прощальная вечеринка после ОИ-2016 закончилась для ямайца страстной ночью с 20-летней вдовой наркобарона из Рио, и их снимки попали в сеть.

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"Ты променял жизнь с настоящей богиней на одну ночь непонятно с кем. Она никогда не сможет сравниться с той, кто была рядом", – ответила на измену Каси, но вскоре простила Усейна: во время отдыха на Бора-Бора Болт сделал Беннетт предложение, и она ответила "да".

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подготовка отцовство Усейн Болт легкая атлетика бегун

Источник: Сегодня|Спорт

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