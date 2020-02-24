Молодой украинский чемпион Европы пообещал уложить самого борца-депутата Жана Беленюка

На чемпионате Европы по спортивной борьбе, который в феврале прошел в Риме, сборная Украины завоевала три медали за счет усилий борцов греко-римского стиля. Результат довольно успешный, особенно на фоне не самых удачных выступлений в предыдущие годы. Как мы сообщали, Семен Новиков стал чемпионом Европы по борьбе в весе до 87 кг.

По приезду домой харьковчанин поделился эмоциями от турнира и даже построил амбициозные планы на будущее:

"То, что я выиграю, вряд ли кто-то ожидал, но я верил в свои силы. Посмотрел чемпионат мира в Казахстане, где Жан Беленюк всех победил, и понял, что непроходимых соперников не бывает. С нашей последней схватки с Жаном прошло больше года, и теперь, думаю, я набрался опыта и смогу выиграть у него в следующий раз".

А самой сложной для Семена была схватка в полуфинале:

"Мне попался борец из России Комаров. Он на два года младше меня, но мне с ним было тяжелее всего бороться. Я на последних секундах забрал баллы. Я сам допустил ошибку и пришлось расплачиваться чтобы выиграть. Но я дожал его, сделав прием "лампочка", который обычно не делаю, но мне он помог. А в финале я очень серьезно настраивался на венгра Виктора Леринца, поскольку он вице-чемпион мира прошлого года. Я видел много его встреч, а он до чемпионата Европы меня не воспринимал. Но мы с тренером проанализировали его схватки и составили план, который я и выполнил!" В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

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