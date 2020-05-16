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Море цветов для ударной блондинки и собственная команда Безуса: соцсети звезд спорта на карантине

16 мая, 18:26

Елена Павлова

Самое интересное из Instagram-жизни известных украинских спортсменов за минувшие сутки

Звезды украинского спорта во время карантина продолжают активничать в социальных сетях. Свитолину потянуло на философию и разговоры о богатстве, вице-чемпион Бельгии Безус показал свою трогательную команду, а уникальная девочка-боксер из Харькова продемонстрировала футбольные навыки. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни спортивных селебритис за минувшие сутки.

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Вице-чемпионка мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук устроила себе семейный день и провела его со своим мужем – одним из сильнейших пловцов-стайеров мира Михаилом Романчуком. "Ты мой мир и ты моя семья. Люблю", – обратилась Марина к своей второй половинке и выставила фото с совместного отдыха.

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Вице-чемпионка мира по сноуборду Аннамари Данча показала красоту цветущих Карпат и умение стоять на голове. Карантин украинская спортсменка проводит со своей семьей. А сегодня выбралась с дочкой на гору Красия.

INSTAGRAM

Известный украинский тяжелоатлет, призер чемпионата мира Алексей Торохтий продолжает делиться опытом со своими подписчиками и показал свой классический набор упражнений для пояса верхних конечностей: "Использую его после тренировок с подъемом штанги от груди".

INSTAGRAM

Уникальная девочка-боксер из Харькова Кира Макогоненко продолжает покорять интернет своими тренировками и спортивными достижениями. На этот раз она показала, насколько мастерски набивает футбольный мяч головой, и спросила, является ли этот навык тяжелым и полезным. В ответ услышала массу комплиментов и заверения, что так могут только настоящие чемпионы.

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Первую ракетку Украины Элину Свитолину на третьем месяце карантина потянуло на философию. "Если счастье – это валюта, как думаете, насколько вы богаты?" – спросила теннисистка под женственным фото, на котором предстала с приспущенной рубашкой. "Счастье – это не пункт назначения, а само путешествие", – получила ответ от одного из фоловеров.

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Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус, который вчера официально стал вице-чемпионом Бельгии, показал, как проводит свободное время. Футболист совершил прогулку со своими тремя детьми и подписал трогательные фото: "Команда Безус".

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А вторая ракетка страны Даяна Ястремская показала, какое огромное количество цветов она получила на День рождения, который праздновала 15 мая. "Всем огромное спасибо за поздравления. И такое бы каждое утро", – написала теннисистка.

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Ранее мы сообщали, что звезда украинского тенниса записала свою первую песню.

Смотрите, как Элина Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее, который впоследствии выиграла

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