"Мотор" переиграл хорватский "Нексе" в SEHA-лиге

Наша команда вернулась на первое место в группе

"Мотор" утверждает, что формирует рейтинг Украины в еврокубках

Гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в пятом туре SEHA Лиги переиграл хорватский Нексе со счетом 33:31. Ранее мы писали, что "Мотор" проиграл лучшему клубу Европы и теперь едет в гости к Милевскому за победой.

Первый тайм остался за украинским клубом. Игроки "Мотора" обыграли соперника со счетом 18:16. Во второй половине запорожцы сумели сравнять счет в концовке поединка и обеспечить победу.

Это уже четвертая виктория для "Мотора" в этом сезоне, которая позволила им вернуться на первое место в группе А. Следующий матч украинцы проведут 29 октября дома, с словацким Татран Прешов.

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Как мы писали ранее, "Галичанка" выиграла Суперкубок Украины по гандболу. В титульном поединке львовская команда одолела ужгородские "Карпаты" со счетом 32:20 – это уже четвертый подобный трофей "Галичанки" в ее истории.

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