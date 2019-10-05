Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

"Мотор" переиграл хорватский "Нексе" в SEHA-лиге

5 октября, 21:01

Наша команда вернулась на первое место в группе

"Мотор" утверждает, что формирует рейтинг Украины в еврокубках

"Мотор" утверждает, что формирует рейтинг Украины в еврокубках

Гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в пятом туре SEHA Лиги переиграл хорватский Нексе со счетом 33:31. Ранее мы писали, что "Мотор" проиграл лучшему клубу Европы и теперь едет в гости к Милевскому за победой.

Первый тайм остался за украинским клубом. Игроки "Мотора" обыграли соперника со счетом 18:16. Во второй половине запорожцы сумели сравнять счет в концовке поединка и обеспечить победу.

Это уже четвертая виктория для "Мотора" в этом сезоне, которая позволила им вернуться на первое место в группе А. Следующий матч украинцы проведут 29 октября дома, с словацким Татран Прешов.

Реклама

Как мы писали ранее, "Галичанка" выиграла Суперкубок Украины по гандболу. В титульном поединке львовская команда одолела ужгородские "Карпаты" со счетом 32:20 – это уже четвертый подобный трофей "Галичанки" в ее истории.

В тренде
"Вы же видели разницу в росте?": почему нужно смотреть вечер бокса в Броварах
Денис Беринчик сразится с мексиканцем, который на голову выше украинского боксера
ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте также: история побед украинского спорта по годам. Вспоминаем историю украинского спорта с 1991 года – победы, первые медали, рекорды и сенсации. Самые главные достижения украинского спорта.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

гандбол Мотор Запорожье

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: Украина покинула ТОП-20
Медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике: Украина покинула ТОП-20Другие
Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетике
Пристрелка к Олимпиаде: все результаты украинцев на чемпионате мира по легкой атлетикеДругие
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!Другие
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в КатареДругие
"Победила саму себя": эмоции Ярославы Магучих после мирового рекордаДругие
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно
Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшноДругие

Новости партнеров

Loading...