"Мотор" покидает гандбольную Лигу Европы

Сегодня, 21:29

Украинский клуб уступил по сумме двух матчей "Скьерну"

Запорожцы проиграли в Дании. Фото ГК &quot;Мотор&quot;
Запорожцы проиграли в Дании. Фото ГК "Мотор"

Запорожский "Мотор" второй год подряд не сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Запорожцы потерпели поражение в двухматчевом противостоянии со "Скьерном".

Подопечные Патрика Ромбеля отправлялись в Данию с запасом +2, добытом в первом поединке в Харькове. Поначалу украинский клуб играл со своим соперником на равных, иногда даже выходя вперед. Однако в концовке первого тайма "Мотор" позволил "Скьерну" уйти в отрыв, уступив в первом тайме – 15:20.

Во второй половине запорожцы сумели сократить отставание до −2, однако затем датчане вновь провели успешный отрезок и обеспечили себе спокойную концовку. Хозяева выиграли 33:26 и вышли в раунд топ-16 Лиги чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне "Мотор" также пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов, однако тогда уступил французскому "Монпелье". 

Ранее в декабре "Мотор" обыграл лидера группы в Лиге чемпионов благодаря броску на последней секунде. Тогда гол Пуховского принес украинскому клубу победу над "Монпелье" в матче последнего тура группового этапа ЛЧ.

Ранее мы писали, что норвежская гандболистка Нора Мерк обвинила игроков сборной в воровстве интимных фотографий. Спортсменка утверждает, что Федерация покрывает виновных, чтобы не раздувать скандал.
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sport.ua

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