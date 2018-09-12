"Мотор" проиграл "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов

Сегодня стартовал сезон мужской гандбольной Лиги чемпионов. В Запорожье лучший клуб Украины "Мотор" встречался с одной из ведущих команд континента французским "Пари Сен-Жермен". Сделав солидный запас в первом тайме, после перерыва парижане удержали комфортный для них счет и записали себе в актив победу – 35:29 (17:12).

Следующий матч Лиги чемпионов "Мотор" проведет 23 сентября на выезде против датского "Скьерна".

Всего в группе запорожского клуба восемь команд, которые сыграют в два круга. Первые шесть клубов выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель группы сразу попадает в четвертьфинал турнира.

Кстати, Лигу чемпионов-2018 выиграл французский "Монпелье", который в финале победил земляков из "Нанта" - 32:27. Для "Монпелье" – это второй титул в истории. Ранее команда выигрывала Лигу чемпионов в 2003 году.

"Мотор" начал сезон с победы в Суперкубке Украины. Клуб выиграл трофей четвертый раз подряд, переиграв своих земляков из ЗТР.