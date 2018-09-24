"Мотор" проиграл второй матч в Лиге чемпионов

В мужской гандбольной Лиги чемпионов прошел второй тур группового этапа. Запорожский "Мотор" гостил в Дании, где встречался с местным "Скьерном". В прошлом сезоне именно датчане выбили нашу команду с турнира, поэтому "Мотор" настраивался на реванш. Но победу снова одержал "Сьерн" – 37:33 (19:14).

Следующий матч Лиги чемпионов "Мотор" проведет 30 сентября дома против венгерского "Сегеда".

Всего в группе запорожского клуба восемь команд, которые сыграют в два круга. Первые шесть клубов выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель группы сразу попадает в четвертьфинал турнира.

Напомним, что в первом туре "Мотор" дома проиграл французскому "Пари Сен-Жермен".

Кстати, Лигу чемпионов-2018 выиграл французский "Монпелье", который в финале победил земляков из "Нанта" - 32:27. Для "Монпелье" – это второй титул в истории. Ранее команда выигрывала Лигу чемпионов в 2003 году.

"Мотор" начал сезон с победы в Суперкубке Украины. Клуб выиграл трофей четвертый раз подряд, переиграв своих земляков из ЗТР.