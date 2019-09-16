"Мотор" с поражения стартовал в гандбольной Лиге чемпионов

"Мотор" проиграл "Веспрему"

Украинский гандбольный клуб "Мотор" с поражения стартовал в новом сезоне Лиги чемпионов. Команда Николая Степанца на выезде крупно проиграла венгерскому "Веспрему" – финалисту прошлого розыгрыша. Поединок прошел в воскресенье и завершился со счетом 40:28 в пользу хозяев. Интересно, что на этот матч "Мотор" полетел на самолете с эксклюзивной раскраской.

Следующий матч лидер украинской Суперлиги проведет 22 сентября в польском Кельце, где в рамках второго тура Лиги чемпионов сразится с экс-победителем соревнования 2015/16 "Виве Кельце". Начало матча – 21:00 по киевскому времени.

"Веспрем" (Венгрия) – "Мотор" (Украина) – 40:28 (17:13)

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"Веспрем": Штербик (15/41; 37%), Цупара; Манасков (5), Яхия (2), Мораес Феррейра (1), Теннесен (6), Гайич (6), Нильссон (2), Маргуч (3), Лауге Шмидт (4), Штрлек (2), Благотиншек (1/2), Ненадич (3), Маэ (2), Лекай, Борозан (3).

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"Мотор": Киреев (11/39; 28%), Комок (1/13; 8%); Вуйович (4), Кубатко (1), Бабичев (3), Малашинскас (6), Пуховский (6), Денисов, Дорощук (3), Кравченко (1), Донцов (1), Яанимаа (1), Гурковский (1), Жуков, Кус, Сорока (1).

Ранее мы писали, что украинский клуб попал в "группу смерти" в гандбольной Лиге чемпионов. "Мотор" угодил в группу В, где его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

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