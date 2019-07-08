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"Мотор" в открытом письме показал, что формирует рейтинг Украины в еврокубках

8 июля, 14:16

Чемпионы Украины по гандболу доказали, что сделали самый большой вклад в формирование рейтинга Украины в ЕГФ

"Мотор" утверждает, что формирует рейтинг Украины в еврокубках
"Мотор" утверждает, что формирует рейтинг Украины в еврокубках.

Запорожский "Мотор" на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо, в котором опроверг заявление Федерации гандбола Украины (ФГУ). Ранее на сайте Федерации появилось сообщение, в котором, среди прочего,  утверждалось, что "оценку работы ФГУ дала Европейская федерация гандбола (ЕГФ), которая в рейтинге европейских лиг наш чемпионат, его систему организации и его перспективность оценила 14-м местом".

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В свою очередь, в "Моторе" пишут, что формат и система организации чемпионата на влияют на рейтинг. "На самом деле, ни проведение чемпионата Украины, ни количество команд в нем, ни количество легионеров никак не влияет на коэффициент ЕГФ. Он определяется исключительно по формуле выступления представителей Украины в еврокубках".

В сезоне 2015/16 украинские клубы заработали 21 бал. Из них 19 – "Мотор", 2 – ЗТР. В сезоне 2016/17 – 31 бал ("Мотор" – 16, ЗТР – 9, ЗНТУ-ЗАС – 6). В сезоне 2017/18 – 23 бала ("Мотор" – 17, ЗТР – 2, ЗНТУ-ЗАС – 4). За три сезона украинские клубы заработали 75 балов, из них "Мотор" – 52.

"Рейтинг определяется по последним тремя сезонам, следовательно, в ближайшее время он будет откорректирован по результатам сезона 2018/2019. Место украинских клубных команд в существующем рейтинге – 13-е, а не 14-е", – говорится на сайте "Мотора".

Ранее мы писали, что украинский клуб попал в "группу смерти" в гандбольной Лиге чемпионов. "Мотор" угодил в группу В, где его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

Напомним, что в финале футбольной Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Тег гандбол, Мотор Запорожье

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Источники:

Сегодня|Спорт , Мотор

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