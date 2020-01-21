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Мужчина избил соперника своего сына на турнире по борьбе

21 января, 20:05

Отец отомстил за проигрыш своего сына

/ Фото: Getty Images

В Северной Каролине отец участника был арестован из-за того, что напал на соперника своего сына на школьном турнире по борьбе. Отец уверен, что юноша нарушил правила. Он набросился на соперника своего отпрыска и начал его избивать. Сбить его с ног мужчина смог в полете. Позже было опубликовано видео, как мужчина избил соперника своего сына на турнире по борьбе в США. Ранее мы сообщали, что россиянка оставила украинку без "золота" чемпионата мира в Казахстане.

По законам Северной Каролины мужчина арестован. За нападение на школьном турнире по борьбе ему грозит длительное тюремное заключение. Сам поединок длился менее 20 секунд. На записи можно увидеть тот самый спорный момент, который так разозлил главу семейства.

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Ранее мы писали, что украинка выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбе. Это первая мировая награда Ирины Коляденко на взрослом уровне.

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Источник: Сегодня|Спорт

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